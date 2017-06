Eine sportliche Liebe Wie Volleyballerin Lisa Izquierdo und Eishockey-Profi Feodor Boiarchinov ihre Fernbeziehung meistern.

Irgendwo im Grünen, könnte man denken, sind Lisa Izquierdo und Feodor Boiarchinov unterwegs. Dabei spazieren sie vor der Altmarktgalerie mitten in Dresden. Die Stadt bleibt ihr Lebensmittelpunkt, sportlich zieht es sie weiter in den Osten. © robert michael

Das Mitbringsel aus dem Mexiko-Urlaub verschwindet langsam wieder. Zum Glück, sagt Feodor Boiarchinov, als das kleine Henna-Tattoo am Oberarm unter seinem T-Shirt hervorblitzt. Er hat nichts übrig für den Körperkult, den seine Freundin, die Volleyballerin Lisa Izquierdo, ganz offen lebt. Zwei Tätowierungen hat sie sich dieses Jahr schon gegönnt: ein Flügel auf dem rechten Unterarm, und ein paar Zentimeter weiter oben hat sie sich den Namen ihrer großen Liebe in die Haut stechen lassen. „Ein krasser Liebesbeweis“, findet der Eishockeyspieler. „Es ist emotional, aber mir auch eher unangenehm.“

Seit Anfang 2015 sind sie ein Paar – Boiarchinov spielte bei den Eislöwen, Izquierdo beim Dresdner SC. Irgendwann funkte es am Rande des Volleyballfeldes und der Eishockeybande. Im vorigen Sommer trennten sich dann aber ihre Wege – rein aus sportlichen Gründen.

Während der gebürtige Berliner zum Liga-Konkurrenten nach Kassel wechselte, wagte Izquierdo nach fünf Bundesligajahren den Sprung ins Ausland zum Zweitligisten Samsun Anakent in der Türkei. „Wir hatten Respekt vor der Fernbeziehung, aber nach dem Jahr muss ich sagen: Es war einfacher als gedacht“, meint Boiarchinov. Das bestätigt seine Freundin, allerdings sagt sie auch: „Er war genervt von Face-Time.“ Jeden Abend anderthalb Stunden am Telefon quatschen, dafür sei Boiarchinov nicht der Typ, obwohl er Verständnis für ihre Situation hatte.

Die Sprache als große Barriere

Eine Luxuswohnung am Strand mit drei Schlafzimmern stellte der Klub der deutschen Nationalspielerin, aber die Kommunikation war schwierig. Nur der Trainer und zwei Spielerinnen sprachen Englisch. Ohne ihren Hund Balu hätte sich Izquierdo noch einsamer gefühlt.

Was es bedeutet, jahrelang für einen top organisierten Verein zu spielen, weiß die 22-Jährige erst jetzt zu schätzen. „Das war eine riesige Umstellung. Manchmal wurde zwei Minuten vor Abfahrt entschieden, es geht erst zwei Stunden später los“, erzählt sie. Die erste Auslandssaison sei jedoch eine wertvolle Erfahrung. „Die zweite Hälfte war ziemlich anstrengend, weil es viel Druck vom Präsidenten gab.“ Sogar ein Verbot habe es gegeben, „irgendwo anders hinzugehen“. Izquierdo erzählt: „Wir wurden abgeholt, zum Training gebracht, dann zum Essen, dann wieder nach Hause.“

Zwischenzeitlich war die Angreiferin für längere Zeit bei ihrem Freund in Kassel. Am 15. Januar, im ersten Spiel des Jahres, hatte sie sich eine Sprunggelenksverletzung im rechten Fuß zugezogen. „Alle Innen- und Außenbänder waren gerissen, dazu das Syndesmoseband angerissen.“ Anderthalb Monate dauerte die Reha, doch noch immer hat sie Probleme mit dem Fuß. „Als die Play-offs in der Türkei begannen, hieß es, ich müsste spielen. Das ist eine andere Mentalität.“ Samsun Anakent verpasste trotzdem den Aufstieg.

Izquierdo kehrte Ende April nach Deutschland zurück – mit vielen Eindrücken und noch mehr Gepäck. „Wie viele Taschen Lisa hatte? Wie viele Koffer ist die bessere Frage“, meint Boiarchinov augenzwinkernd, und die Shoppingliebhaberin an seiner Seite gibt zu: „Mit drei großen Koffern bin ich zurückgekommen. Davor habe ich aber schon fünf Pakete geschickt.“

Von den Berner Würstchen, die sie sich gewünscht hatte, kaufte er gleich sechs Packungen – und versteckte sie erst einmal. Ihre Enttäuschung war dann zwar schnell verflogen, es war aber nicht so einfach, wieder im Alltag miteinander klarzukommen. „Am Anfang haben wir uns oft gezofft“, sagt Izquierdo und kann darüber längst lachen. Ihre gemeinsame Dresdner Wohnung haben sie behalten. „Mit Lisas Gehalt war das natürlich kein Problem“, sagt Boiarchinov. Es bleibt ihr Rückzugsort, auch wenn beide sportlich nicht nach Dresden zurückkehren.

Boiarchinov spielt zumindest wieder in Sachsen. Der frühere Fanspieler der

Eislöwen unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Lausitzer Füchsen. „In Kassel habe ich nicht so viel gespielt, saß manchmal nur auf der Bank. Das Gefühl wollte ich nicht mehr haben“, meint der Stürmer und suchte deshalb nach einem Verein, „der auf junge deutsche Spieler setzt“. Zu denen zählt Boiarchinov mit seinen 23 Jahren, gleichwohl er sich von dem Wechsel zu den Füchsen verspricht, „endlich eine Führungsrolle übernehmen“ zu können. „Ich komme jetzt in ein Alter, wo ich die Jüngeren mitziehen kann und will.“

Izquierdo zieht es dagegen wieder in die Fremde, diesmal nach Siebenbürgen zum rumänischen Meister und Champions-League-Teilnehmer Volei Alba Blaj. Kontakt zu ihrem Heimatverein habe sie keinen gehabt. „Ehrlich gesagt habe ich gar nicht darüber nachgedacht, jetzt nach Deutschland zurückzukommen. Vielleicht mal am Ende meiner Karriere“, sagt sie.

Dresden als gemeinsame Basis

Die Freigabe für die nächste Station fern von zu Hause hat sie auch von ihrem Freund. „Wir haben lange darüber geredet. Solange Lisa die Chance hat, im Ausland zu spielen und der Gehaltsunterschied zur Bundesliga so groß ist, finde ich das okay“, meint Boiarchinov. „Als ich zum ersten Mal gehört habe, was für Gelder dort bezahlt werden, musste ich schlucken.“

Im Moment ist es am wichtigsten für Izquierdo, wieder fit zu werden. Dafür trainiert sie in Dresden im Fitnessstudio und geht zur Physiotherapie. Auch Boiarchinov bereitet sich in der Landeshauptstadt über den Sommer für den Winter vor. Mit ein paar früheren Mannschaftskollegen von den Eislöwen spielt er hin und wieder Inlinehockey. Der Angelausflug mit Steven Rupprich dürfte als Entspannungseinheit zählen. „Anfangs habe ich gemeinsam mit Lisa trainiert“, meint er, „aber wir haben uns gegenseitig abgelenkt.“

Wenn Boiarchinov demnächst für zwei Wochen ins Trainingslager nach Arosa in die Schweiz fährt, legt Izquierdo eine Sonderschicht in Thüringen ein und nimmt Einzeltraining beim Chefcoach der Gothaer Frauen. Sie wohnt während der Zeit bei ihrer Schwester und hofft, im August beim Lehrgang der Nationalmannschaft einsteigen zu können, im besten Fall sogar bei der Europameisterschaft dabei zu sein.

Die wird im September in Aserbaidschan und Georgien ausgetragen. Wohin sie in den nächsten Urlaub fliegen, darüber sind sich Feo und Izzy allerdings uneins. In Mexiko haben sie Chichen Itza besucht, eine der größten Maya-Tempelanlagen auf der Halbinsel Yucatan. Für Boiarchinov das zweite Weltwunder nach dem Kolosseum in Rom. „Es ist ein kleiner Traum, alle sieben zu sehen“, sagt er. Die Chinesische Mauer könnte 2018 ein Ziel sein. Izquierdo tendiert eher zum Sonnetanken in Thailand. Gegensätze ziehen sich an.

