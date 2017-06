Radsport Eine spektakuläre Tour Jens Böber und René Kunze bezwingen 162 Kilometer und neun Gipfel an einem Kalendertag. Dafür gab es Gold.

Jens Böber (links) und René Kunze freuen sich im Hotel über Gold für eine tolle sportliche Leistung. © privat

Stonemann-Bike Miriquidi – das ist grundsätzlich kein Radrennen, sondern eine permanente Radtour mit großen Anforderungen. Dabei gibt kein riesiges Starterfeld, keinen Startschuss und eben auch keine feststehende Startzeit. Ein Team entscheidet sich spontan und irgendwann wird der Stonemann in Angriff genommen. Wer die Tour an einem Kalendertag absolviert, bekommt Gold, zwei Kalendertage Silber und drei Kalendertage Bronze. Jens Böber vom Döbelner SC und sein Mountainbike-Partner, der Altenhofer René Kunze, hatten bereits 2016 geplant, solch eine Tour zu absolvieren. Von Oberwiesenthal ging es nun über neun Gipfel auf den Fichtelberg,

Insgesamt 162 Kilometer lang war die Distanz bei 4 100 Höhenmetern. Eine Herausforderung, die ein trainierter Mountainbiker gern annimmt. Der Start war am Pfingstsonnabend 6 Uhr geplant. Allerdings zog nach einer unruhigen Nacht ein Unwetter in Richtung Sachsen und der Plan wurde geändert. Neue Startzeit – 8.30 Uhr – das Wetterradar zeigte für diese Zeit ein Loch im Regengebiet. Die Startunterlagen waren von Jens Böber bereits abgeholt worden, denn ohne diese gibt es keine Wertung. Und schließlich sollte ja der Goldpokal der Lohn sein. Die Fahrt begann optimal. Teilweise Sonne und schwül-warme Luft begleiteten die beiden Sportler. „Zwei Gipfel ohne Regen zu bewältigen, das war eine tolle Anfangsphase“, so Jens Böber. Doch am Pöhlberg begann es zu schütten wie aus Eimern. Weiter ging die Tour in Richtung Scheibenberg. René Kunze, der seine Regenbekleidung vergessen hatte, musste improvisieren. „Doch wozu sind Mülltüten denn gut?“

Am Rabenberg waren 35 km mit etwa 900 Höhenmeter absolviert. Eine Abfahrt, die unter normalen Umständen etwas Entspannung bringen sollte, entpuppte sich als Tortur. Der Regen peitschte den Döbelnern ins Gesicht. Die Kälte ließ die Hände gefühllos werden und die häufigste Körperbewegung außer dem Bewegen der Pedale war das körperliche Zittern vor Kälte. Der Gedanke an Abbruch kam bei beiden Fahrern hoch, doch jeder versuchte sich durchzukämpfen. Das sollte sich lohnen – am Trailcenter Rabenberg zeigte sich wieder die Sonne. Es folgte eine kurze Rast bei einem für Mountainbiker typischen Mittagsmal mit Nudeln, Bananen-Muffin und Erdbeetorte. Danach ging es den Fahrern wieder gut und auf der Strecke weiter zum Auersberg und von da über die tschechische Grenze zum Plattenberg und zum Pleßberg. Nun wurde es für die Fahrer noch spannend. Durch die Startverschiebung um zweieinhalb Stunden mussten sie nun auch die Dunkelheit einkalkulieren. Also wurde auf das Tempo gedrückt, um im Hellen noch möglichst weit voran zu kommen. Der Keilberg erforderte 25 km vorm Ziel mit 950 Höhenmetern bei zunehmender Dunkelheit die letzten Reserven. Die Station Nummer acht war bezwungen. „Wir mussten auf jedem Gipfel unsere Startkarten lochen lassen, sonst wäre alles umsonst gewesen – schummeln geht nicht“, so Böber. Das letzte Ziel – der Fichtelberg. Böber: „Es waren noch zehn Kilometer und ‚nur‘ 200 Höhenmeter zu überwinden. Vollkommen ohne Licht, ein letztes Abenteuer.“ Am Gipfel dann unter den Augen der Bundespolizei die letzte Lochung. „Was diese wohl über die zwei Mountainbiker, die 22.30 Uhr ohne Licht auf dem Fichtelberg fuhren, gedacht haben?“

Es war geschafft. Böber und Kunze fuhren nun noch ohne Licht und ohne Stürze runter nach Oberwiesenthal. Im Best Western Ahorn Hotel waren kamen sie 23 Uhr als Gewinner des Goldpokals an, hatten sie doch die 162 km mit 4 100 Höhenmetern bei neun Gipfeln innerhalb eines Tages geschafft. Die Eintragung in der Finisher-Liste war diesen beiden Mountainbikern sicher. „Es war ein unvergessliches Erlebnis, dessen Fortsetzung oder Wiederholung vorerst nicht geplant ist“, resümierte Jens Böber mit einem Augenzwinkern, wobei er versichert, dass momentan wirklich nichts Neues geplant sei. (DA/dsc/dwe)

