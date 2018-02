Eine spannende Spritztour Ein Video bei Youtube zeigt Radebeuler Ecken von 1991. Es ist ein Renner. Aber wie sieht das heute aus?

zurück Bild 1 von 2 weiter Damals: Die Landesbühnen Sachsen an der Meißner Straße sahen 1991 noch ganz unscheinbar aus. © - keine Angabe im huGO-Archivsys Damals: Die Landesbühnen Sachsen an der Meißner Straße sahen 1991 noch ganz unscheinbar aus.

Heute: Seit 2001 hat das Theater eine verglaste Foyerhalle. Für 16 Millionen D-Mark wurde das Gebäude saniert.

Radebeul. Ein beigefarbener Wartburg biegt um die Ecke am Kreyernweg in Lindenau. Dann ist die ehemalige Gaststätte zur Erholung zu sehen. Gegenüber wird Obst und Gemüse verkauft. Die Fassaden sind grau. So beginnt ein Video bei Youtube, das auf großes Interesse stößt. In „Radebeul 1991“ sind Aufnahmen aus eben jenem Jahr zu sehen. 22 Minuten lang werden Straßenzüge und Häuser gezeigt, meistens aus dem Auto gefilmt.

Über 2 700 Mal wurde das Video schon angeklickt. Damit ist es zwar noch längst kein Youtubehit. Für verwackelte Bilder ist die Klickzahl aber nicht schlecht und sie zeigt: Es gibt etliche Radebeuler, die sich gerne Aufnahmen von früher angucken. Um ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen vielleicht. Um zu vergleichen, was sich seit damals alles verändert hat. Oder um überrascht zu werden, was man beinah schon vergessen hatte.

Zum Beispiel den ehemaligen Tempo an der Meißner Straße, Ecke Moritzburger Straße, zu sehen bei Minute 17:35. Vor 27 Jahren konnte man dort noch Lebensmittel kaufen, wo jetzt ein Schreibwarengeschäft und ein Fitnessstudio sind. Etwas anders hat sich an der Ecke hingegen nicht geändert: Schon 1991 staut sich an der Kreuzung der Verkehr. Die wartende Straßenbahn sieht allerdings doch anders aus. Eine alte Tatrabahn, beige mit rotem Streifen.

Die SZ hat den Macher des Videos ausfindig gemacht. Es ist der gebürtige Lindenauer Alexander Hermann. Er hat die Aufnahmen gemeinsam mit seinem Kumpel Joris Hahn gedreht. „Joris Eltern hatten damals schon eine VHS-Kamera“, erzählt er am Telefon. Denn mittlerweile lebt Alexander Hermann in Husum an der Nordsee. Schon 1989 hatte er Radebeul und die DDR verlassen. Die Kamera war damals noch etwas Besonderes. Die ersten Filmversuche sind deshalb auch ziemlich laienhaft, oft wackelt es. „Wir sind einfach herumgefahren und haben gefilmt“, sagt Hermann. Er wollte eine Erinnerung an seine alte Heimat haben. Und es sollte ein Zeitdokument geben, dass sich auch nachfolgende Generationen angucken können.

Ab Minute 10:19 geht die Film-Spritztour über den Anger in Altkötzschenbroda. Die Häuser sind heruntergekommen, die Fassaden grau in grau. Da wird der Wandel der letzten Jahre erst richtig deutlich. Gleiches Bild an der Vorwerk- und der Kötzschenbrodaer Straße. Kaum verändert hat sich hingegen ein anderes Areal: Bei Minute 15:22 sieht man den Wasapark. Wenig später kommt ein Gebäude ins Bild, das jüngere Zuschauer wahrscheinlich kaum erkennen. Die Landesbühnen als unscheinbares, graues Haus ohne Glasanbau. In anderen Einstellungen sind die Sternwarte zu sehen, das Karl-May-Museum, der Sportplatz Lindenau, die Kottenleite, Wackerbarths Ruh‘.

Filmer Alexander Hermann hat nach der Wende beim Kaffeeproduzenten Melitta im ostwestfälischen Minden gearbeitet. Das Filmchen aus Radebeul lag viele Jahre in der Schublade. „Ich hatte schon längere Zeit vor, es öffentlich zu machen“, sagt er. Irgendwann kaufte er sich dann ein Programm, um das Material von der VHS-Kassette auf den Computer zu spielen. In seine Heimat kommt Hermann inzwischen nur noch selten. „Aber sächsisch sprechen kann ich noch“, sagt er.

Erinnerungen an vergangene Zeiten liefern auch einige andere Videos bei Youtube. „Verlassenes Hochhaus Glasinvest“ heißt eines davon. Die Filmer haben sich – wahrscheinlich nicht ganz legal – Zugang zu den leerstehenden Büroräumen verschafft, als das Gebäude an der Meißner Straße noch stand. Drinnen bietet sich ein Bild des Chaos. Vermüllte Räume sind zu sehen, Kabel hängen von der Decke, Unterlagen sind auf dem Boden verstreut. In einem Waschraum wächst der Farn.

Eisenbahnfans werden auf der Videoplattform auch fündig. Da gibt es zum Beispiel einen Film mit Szenen vom Bahnhof Radebeul-Ost von 1990. Ein anderer zeigt die Fahrt mit dem Lößnitzdackel von Radebeul nach Radeburg 1988.

