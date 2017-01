Gut zu wissen Eine Sorge weniger mit Winnie Winnie Rudolph ist für Familien oft die letzte Rettung. Und damit eine feste Instanz in der Stadt.

Winnie Rudolph (li.) vom Familienservice vertritt im Bedarfsfall Tagesmutti Kerstin Breden, hier mit deren Schützlingen Tyler, Marlene, Dyllan und Lian (v.r.) im vorigen Jahr bei ihrem Einstand als Ersatz-Tagesmutter. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Es passiert meist von jetzt auf gleich. Der Anruf kommt diesmal von einer Tagesmutter: „Du Winnie, ich bin krank. Kannst Du zwei Kinder nehmen?“ Winnie kann. Seit einem Jahr ist die bekannte Großenhainerin Ersatz-Tagesmutter und damit letzte Rettung für manche Eltern und Tagesmütter. Denn auch wenn in Großenhain die Familienstrukturen noch stimmen und damit vor allem Oma und Opa, ja sogar die Nachbarn einspringen, wenn die Tagesmutter mal ausfällt – eine sicherer Plan B ist heute unerlässlich für Eltern.

In Großenhain gibt es zehn Tagesmütter, die jeweils bis zu fünf Kinder bis drei Jahre bei sich betreuen. Dafür sind sie vom Jugendamt zertifiziert, werden von der Stadt offiziell auf der Homepage als Ansprechpartner aufgeführt und erhalten eine Vergütung. Doch auch eine Tagesmutter wollte mal Urlaub machen oder wurde krank. Dann blieb den Eltern bisher nur die Möglichkeit, sich unter Freunden und Bekannten umzusehen, wenn die eigene Familie vielleicht zu weit weg wohnt.

Nun ist Winnie da. „Ich nehme die Kleinen in so einem Fall zu mir in den Familienservice in der Marktgasse und wir machen all das, was sie auch bei der Tagesmutti tun würden, einschließlich Mittagsschlaf“, erzählt Winnie Rudolph. Dann stellt die 52-Jährige die kleinen Bettchen auf und der Familienservice legt ein Mittagspäuschen ein.

Damit die Kleinen „ihre Winnie“ schon mal kennenlernen, besuchen die Tagesmütter mit ihren Kindern alle drei Wochen den Familienservice. Die Kleinen wissen nicht nur, wo Spielzeug und Bücher sind, sondern auch, wer Winnie Rudolph ist. Der regelmäßige Kontakt zu ihr ist im Vertrag mit der Stadt festgelegt. „Das hilft ihnen, sich im Ernstfall zurechtzufinden“, sagt sie. Für Ortsfremde ist es dagegen etwas schwer, das erste Haus am Platze in Sachen Kinderbetreuung zu finden. Zwar steht ein Schild mit dem Schriftzug „Kinderbetreuung“ an der Apotheke am Hauptmarkt – doch da muss der Suchende schon ganz genau hinsehen. Vieles was Winnie macht, ist jedoch kaum sichtbar. Denn das Familienzentrum ist nicht nur bei jeder Feierlichkeit dabei, bei Weihnachtsmarkt und Bauernmarkt. Winnie Rudolph holt auch Kinder aus Kitas ab, wenn es die Eltern nicht schaffen, vor der Schließzeit 17 Uhr da zu sein. Das kann eine Ausnahme sein oder aber eine feste Betreuung.

Allerdings ist Winnie Rudolph der Meinung, ab 19 Uhr sollten die Kleinen wirklich wieder in ihrem häuslichen Umfeld sein. „Sonst muss es auf Dauer sicher eine andere Lösung geben“, rät sie. Kindertagesstätten für Schichtkräfte, wie der in der Rehaklinik geplant, sieht sie deshalb mit großem Interesse entgegen. „Ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie das gehen soll, Kinder nach 22 Uhr mit nach Hause zu nehmen“, sagt sie. Aber vielleicht ist der Ansatz ja auch ein ganz anderer. Winnie Rudolphs Herangehen an Kinderbetreuung ist seit 14 Jahren jedenfalls ein sehr familiärer. Deshalb hat sie sich auch als Familienpflegerin ausbilden lassen und sich schließlich mit ihrem Familienservice selbstständig gemacht. Denn die eigentliche Familienpflege im privaten Umfeld habe sich hier nicht so durchgesetzt.

Alle anderen, die damals diese Qualifizierung mitgemacht haben, wechselten später wieder in ihre alten Berufe oder – mit einer weiteren Ausbildung – in die Altenpflege. Dieses familiäre Miteinander sieht sie auch bei der Betreuung durch Tagesmütter. Die Bezugsperson wechselt nicht für die Kinder wie in der Krippe und die Kinder haben nur vier andere Kinder um sich in der Gruppe.

Für Winnie Rudolph hat diese individuellere Betreuung eben viel von Familie, und die ist genau ihr Ding. Deshalb geht sie auch auf Firmenfeste, Hochzeiten, Messen und Sommerfeste, überall dorthin, wo es Kinder zu unterhalten und zu beschäftigen gilt, damit sie glücklich und die Großen weniger genervt sind. Auf Computerspiele, Fernsehen und Tablets verzichtet die Familienunterhalterin dabei gänzlich – und keiner hat je danach gefragt, versichert sie.

