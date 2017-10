Eine Sorge weniger Wenn Dynamo Dresden am Sonntag auf Eintracht Braunschweig trifft, könnte man auch vom Duell der Enttäuschten sprechen. Zumindest für die Gastgeber gibt es aber eine gute Nachricht.

Verfrühter Jubel: Dominik Kumbela (2.v.r.) freut sich am 28. Oktober über sein Tor zum 2:0 gegen Dynamo. Am Ende gewinnen aber die Dresdner – dank eines lupenreinen Hattricks von Stefan Kutschke. © Robert Michael

Das hatten sie sich bei Eintracht Braunschweig sicher ganz anders vorgestellt. Als Aufstiegskandidat in die Saison gestartet, beträgt der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz nach elf Spieltagen bereits zehn Punkte. Dynamos nächster Gegner hat – ebenso wie die Schwarz-Gelben – bislang nur drei Partien für sich entscheiden können. Zwischenzeitlich lagen deshalb auch schon die Nerven blank und Trainer Torsten Lieberknecht ging mit den eigenen Fans hart ins Gericht. Immerhin gelang im Heimspiel gegen Bochum vor Wochenfrist ein 1:0-Erfolg, der die Gemüter zumindest ein wenig beruhigt hat.

Insgesamt fällt der Eintracht in dieser Saison das Toreschießen schwer. Erst 13-mal klingelte es in des Gegners Kasten. In der Torjägerliste finden sich die beiden besten Knipser gemeinsam auf Rang 19 wieder – Joseph Baffo und Christopher Nyman sind mit jeweils drei Treffern gelistet. Für Baffo dürfte in der laufenden Saison kein Tor mehr dazu kommen. Der Schwede mit ghanaischen Wurzeln zog sich gegen Bochum einen Kreuzbandriss zu.

Überhaupt haben die Niedersachsen mit Verletzungen zu kämpfen – was für Dynamo sicher nicht von Nachteil ist. Immerhin fallen mit Dominik Kumbela und Mirko Boland zwei weitere wichtige Akteure aus. Vor allem Kumbela ist den Dresdner Verteidigern in unangenehmer Erinnerung. Insgesamt traf der inzwischen 33 Jahre alte Stürmer bereits sechsmal gegen die SGD – gegen keinen anderen Verein war der Mann aus dem Kongo öfter erfolgreich.

Einen Vorteil aber hat die Eintracht dann doch: Anders als die Dresdner hatten die Löwen während der Woche Zeit zur perfekten Vorbereitung auf das Spiel an der Elbe. Grund dafür: die 1:2-Niederlage bei Holstein Kiel in der ersten Runde des DFB-Pokals. Dagegen musste Dynamo in Freiburg ran und muss neben dem wiederholt fehlenden Erfolgserlebnis auch noch die damit verbundene lange Reise in den Breisgau aus den müden Knochen schütteln.

Dynamos Bilanz gegen Eintracht Braunschweig: 18 Spiele, 5 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen, 21:23 Tore.

