Eine Show zum Abschalten

Kommenden Freitag, den 2. Februar, gastiert Stefan Mross mit „Immer wieder sonntags“ in der Lausitzhalle. TAGEBLATT hatte vorab die Gelegenheit zum Gespräch mit dem 42-jährigen Künstler.

Herr Mross, Ihre Show ist ja sehr erfolgreich. Woran liegt es, dass die Hallen dort, wo Sie und Ihre Kollegen auftreten, immer ausverkauft sind?

Das freut mich sehr, wenn Sie das so sehen. Aber die Fakten sind in der Tat richtig. Ich denke, die Zuschauer können sich mit dem Programm und der Sendung „Immer wieder sonntags“ identifizieren und das schon seit über 13 Jahren. Es ist eine Show zum Abschalten. Lachen und Nachdenken. Zu dem kommt noch, dass die Lausitzhalle eine perfekte Veranstaltungsstätte für uns und unser Publikum ist.

Was dürfen die Besucher in der Lausitzhalle diesmal erwarten?

Was man von uns gewohnt ist. Ich bin ja seit 1994 fast jedes Jahr in Hoyerswerda. Die Leute wollen anscheinend einen gut gelaunten Bayern sehen. Und als Dessert eine coole Show, mit allem was dazu gehört.

Früher wurden diejenigen, die in der Schlagerbranche ihr Geld verdienten, mitunter etwas schräg angesehen. Wie war das denn bei Ihren Anfängen? Sie sind ja, so glaube ich, schon als Teenager ins Showgeschäft eingestiegen?

Man soll diejenigen schräg schauen lassen, die schräg schauen wollen. Diese Leute werden sicher keine Tonträger oder Konzerttickets kaufen. Es gibt solche und solche. Wichtig ist, die Leute davon zu überzeugen, die zu uns stehen, und das werden immer mehr. In den 30 Jahren, in denen ich auf der Bühne stehe, habe ich wirklich schon alles gesehen und erlebt. Wenn ich beschreiben soll, wie die Tendenz zum Schlagergeschäft ist, dann müsste ich den Daumen mittlerweile ständig hochhalten.

Ist das, was Sie seit vielen Jahren machen, eigentlich Ihr Traumberuf?

Es ist ein außergewöhnlicher Beruf. Man muss mit Kritik umgehen können, man wird erkannt und beobachtet. Das muss einem klar sein. Wenn man das gut verpackt, schafft und will, könnte es ein Traumberuf sein. Ja, es ist mein Traumberuf ...

Was wäre gewesen, wenn Sie damals nicht die Chance gehabt hätten, ins Showgeschäft einzusteigen, hatten Sie andere berufliche Vorstellungen?

Ich wäre Koch geworden, oder so ...

Sie sind im Jahresverlauf sehr viel unterwegs. Fehlt Ihnen nicht manchmal das „normale Leben“?

Was ist das „normale Leben“? Das kenne ich so richtig nicht. Ja gut, einkaufen gehen, selber zu kochen oder Gartenarbeiten zu erledigen, das sind Dinge, die für mich wichtig sind, aber auch so etwas wie Luxus, weil ich nicht allzu oft dazu komme, mich diesen Tätigkeiten zu widmen.

Schlager sind derzeit wieder überaus populär. Das wirkt sich positiv auf die gesamte Branche aus. Was glauben Sie, womit das zusammenhängt?

Es wird erkannt, dass wir deutsch singen. Das war viele Jahre ein Schmunzelfaktor. Deutsch zu singen, seine Heimatsprache, für viele war das lächerlich. Jetzt steht man dazu, man will ab der ersten Sekunde mitsingen. Es gab Leute, die uns belächelt haben und jetzt zu den Ersten gehören, die bei „Sierra Madre“ auf den Tischen tanzen.

Was spricht die Volksmusik, der Schlager im Menschen eigentlich an?

Zuversicht und heile Welt. Es gibt natürlich keine heile Welt, zumindest muss man sie suchen. Aber jeder wünscht sich Frieden und Liebe. Das in Lieder verpackt, verurteilt zum Mitsingen und Zuhören.

Sie gehen mit „Immer wieder sonntags“ seit 2005 auf Tournee. Wie hat sich das Publikum seither entwickelt?

Es ist uns treu geblieben.

In der heutigen schnelllebigen Zeit suchen viele Menschen einen Halt im Gewohnten, im Altbekannten. Ist es das, was den Schlager, die Volksmusik so populär macht?

Das würde ich so unterschreiben.

Welche Musik schätzen Sie privat?

Ich höre fast alles, das ist mein Beruf. Musik hat für mich keine Grenzen. Es gibt nur gute und schlechte Musik.

Sie gelten in der Schlagerbranche auch als jemand, der fast immer gute Laune hat. Was machen Sie denn, wenn Sie mal einen gebrauchten Tag haben?

Ich bin auch mal grantig und stur. Aber das macht einen Charakter nun mal aus. Auf der Bühne wird das nicht sichtbar, das ist mein Leben, das ist der Beruf, den ich liebe.

Ihre Show heißt „Immer wieder sonntags“. Warum diese Bezeichnung?

Der Sonntag ist der wichtigste Tag in der Woche und es sollte der schönste sein. Diesen mit guter Laune und Musik zu verschönern, was gibt es da Besseres.

Interview: Rainer Könen

„Immer wieder sonntags“ am 2. Februar um 16 Uhr in der Lausitzhalle Hoyerswerda: Restkarten gibt es unter anderem im SZ-Treffpunkt im Lausitz-Center Hoyerswerda.

