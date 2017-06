Eine Serbin verstärkt den DSC

Die nächste Verpflichtung bei den Volleyball-Frauen vom Dresden SC steht fest. Mit Ivana Mdrak wechselt eine 1,94 Meter große Serbin in die Bundesliga. Die 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2019. „Auf der Suche nach einer Mittelblockerin, die sowohl im Block als auch im Angriff Qualitäten hat, haben wir mit Ivana die ideale Spielerin gefunden“, meint Trainer Alexander Waibl. „Trotz ihrer Größe ist sie sehr schnell und dynamisch.“

Mdrak spielte zuletzt drei Jahre für den serbischen Erstliga-Klub Jedinstvo Stara Pazova, mit dem sie in der abgelaufenen Saison den Pokal und 2016 den Supercup in ihrer Heimat gewonnen hatte. Mdrak entschied sich nun erstmals für einen Wechsel ins Ausland. „Die deutsche Liga ist sehr stark. Ich hatte die Chance, im CEV-Cup gegen die Roten Raben zu spielen. Als ich vom Angebot aus Dresden hörte, habe ich mich sehr gefreut. Der Klub hat viele Titel gewonnen und Tradition in Deutschland“, wird Mdrak in der Pressemitteilung zitiert.

Der DSC verfolgt damit weiter seine Ausrichtung, Spielerinnen möglichst länger als eine Saison an den Klub zu binden. Mdrak ist in diesem Frühjahr bereits die Vierte, mit der ein Zwei-Jahres-Vertrag ausgehandelt wurde. Die letzte Serbin kam 2003 zum DSC. Angreiferin Anna Barnak-Maric war damals Kapitänin. (SZ)

