Eine schwierige Beweisaufnahme Drei Wochen nach dem Beginn des Prozesses hat das erste Opfer ausgesagt. Es geht um einen versuchten Mord beim Polenzer Sonnenwendfest.

Die Angeklagten sagen nichts, die Zeugen können – oder wollen – nichts sagen und das erste Opfer hat Probleme, sich zu erinnern. Am Mittwoch, drei Wochen nach dem Beginn des Prozesses um fremdenfeindliche Auswüchse betrunkener Männer bei der Sonnenwendfeier der freiwilligen Feuerwehr Polenz im Juni vergangenen Jahres. Drei Angeklagte im Alter von 24, 33 und 38 Jahren müssen sich vor dem Landgericht Dresden für Übergriffe auf zwei Bulgaren und einen Rumänen verantworten, außerdem sollen sie im und vor dem Festzelt mehrfach rechtsextreme Parolen gegrölt haben.

Am Mittwoch also schilderte ein 30-jähriger Bulgare, wie er den Angriff erlebt hatte. Er sagte, dass er, obwohl er nicht gut Deutsch spricht, an jenem Juniabend sofort gemerkt habe, dass die Männer nichts Gutes wollten. Deshalb sei er um Schlichtung bemüht gewesen, nachdem einer der Angeklagten seinen Landsmann ohne große Vorwarnung mit einem Schlag niedergestreckt hatte. „Ich goss dem, der zugeschlagen hat etwas von meinem Bier in sein leeres Glas und prostete ihm zu“, schilderte der sportlich-schlanke Bulgare und deutete auf den 33-jährigen Sebastian K. Genützt habe es jedoch nichts, sagte der Zeuge.

Erst sei er geschubst, dann von einem großen und kräftigen Mann ins Gesicht geschlagen worden. Daraufhin, so sagte der Geschädigte weiter, sei er zu Boden gegangen. Aber auch da hätten die Männer weiter auf ihn eingetreten. Hauptsächlich gegen den Kopf. Der Geschädigte hatte mehrere Schädelbrüche erlitten, mit deren Folgen er noch heute zu kämpfen hat. Bei dem „großen kräftigen Mann“ könnte es sich um den 24-jährigen Mitangeklagten Sebastian S. handeln, doch der Zeuge war sich nicht sicher. Laut Anklage soll M. dem regungslos am Boden liegenden 30-Jährigen mehrfach mit einem Bierkrug auf den Kopf geschlagen haben, weshalb er sich wegen versuchten Mordes verantworten muss. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war das Motiv der Angriffe Hass aus Ausländer.

Außerdem vernahm das Schwurgericht auch zwei Rettungssanitäter, die aufgrund der Prügelattacken mehrfach zu dem Fest in den Neustädter Ortsteil ausrücken mussten. Einer sagte, ihn habe gewundert, dass der schwer verletzte, 30-jährige Bulgare alleine an einer kleinen Brücke saß und sich niemand um ihn gekümmert habe.

Das Gericht hat noch eine schwierige Beweisaufnahme vor sich. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt. (mit ypo)

