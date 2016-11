Eine schwere Geburt Die Staatsstraße in Reichenau ist endlich frei für den Verkehr. Die nächste Baustelle steht in den Startlöchern.

Nach der Baufreigabe rollt der Verkehr auf der S 104 bei Reichenau seit ein paar Tagen wieder. Ganze neun Monate wurde gebaut – mit einigen Verzögerungen und Problemen. Die nächste Vollsperrung in der Region naht. © Matthias Schumann

Aufatmen im Haselbachtal: Die S 104 ist endlich wieder frei. Der Verkehr rollt. Und das wurde auch Zeit, wenn man sich in der Gemeinde umhört. Der langwierige Straßenbau kostete dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr nicht nur einiges mehr an Geld, sondern auch Nerven. Den Anwohnern allerdings auch. Vor allem Probleme mit dem Grundwasser und die Lage der Telekom-Kabel verzögerten den Bau doch um einige Monate.

Seit 15. Februar 2016 wurde in Reiche- nau gewerkelt. Dass es nicht „schnell-schnell“ gehen würde, das wusste man. Und man war im Grunde froh, dass die alte Huckelpiste endlich angegangen wurde. Doch mit neun Monaten Vollsperrung hatte wohl niemand gerechnet. Man ging sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes „schwanger“ mit der neuen Straße. Es war eine schwere Geburt.

Nun ist die wichtige Verbindung zwischen Königsbrück und Oberlichtenau/Pulsnitz endlich fertig und nur noch ein paar kleine Dinge am Rand sind zu erledigen. Doch die nächste Vollsperrung naht gleich um die Ecke. Mit der Öffnung der S 104 wird nämlich der Brückenbau zwischen Koitzsch und Königsbrück möglich an der S 100. Eigentlich sollten hier bereits seit Monaten Bagger anrollen, doch man verschob auch in Hinsicht der bestehenden Vollsperrung in Reichenau die nötigen Projekte. Um nicht die halbe Region lahm zu legen.

Vollsperrung im Januar

Noch immer regeln also Baustellenampeln an der sogenannten „Binde“ am Abzweig nach Reichenau den Verkehr. Bereits im Sommer 2013 rutschte hier die Böschung ab. Erst vor einigen Monaten entschied sich das Landesamt, das Problem mit dem Bau einer Brücke zu lösen. Noch Ende September sprach man davon, dass die beauftragte Baufirma bereits Anfang Dezember die Baustelle einrichten möchte. „Die Ampelregelung bleibt dazu noch bestehen. Mitte Januar wird die Straße voraussichtlich voll gesperrt“, heißt es. „Die anschließenden Tiefbauarbeiten können relativ witterungsunabhängig durchgeführt werden“, so Pressesprecherin Isabel Siebert.

Die neue Vollsperrung wird die Autofahrer dann also weitere neun Monate beschäftigen. Die S 100 ist eine vielbefahrene Straße. Die Freude der Verkehrsteilnehmer hält sich verständlicherweise in Grenzen. Und nach Reichenau kommt man nach wie vor nicht auf normalem Weg über die „Binde“. Nach monatelanger gespenstischer Ruhe muss der Ort außerdem einiges ertragen: Eine Umleitung soll nämlich aus Richtung Königsbrück über Reichenau und Bischheim nach Kamenz führen.

