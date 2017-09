Eine Schutzhülle für den Staudamm Für Sanierungsarbeiten wurde an Bautzens Talsperre monatelang Wasser abgelassen. Jetzt soll alles schnell gehen.

Bevor der Staudamm an der Bautzener Talsperre neu versiegelt werden kann, muss ein Haftkleber aufgetragen werden. Mike Härtelt von der Landestalsperrenverwaltung hat die Arbeiter am Besucherdamm und den Zeitplan im Blick. © Steffen Unger

Der Staudamm ist kein Ort an dem das Arbeiten leicht von der Hand geht. Der Wind pfeift über die schmale Dammstraße hinweg. So stark, dass die Bauleute ihre Mützen und Helme gut festhalten müssen. Auch Mike Härtelt von der Landes- talsperrenverwaltung hat es nicht leicht. Eigentlich will er nur kurz nach dem Rechten sehen und schnell den Bauplan öffnen. Doch das Papier lässt sich äußerst schwer bändigen. Und viel Zeit hat er auch nicht.

„Wenn Sie nicht angesprüht werden wollen, gehen Sie lieber ein Stück zur Seite“, ruft ihm ein Bauarbeiter zu. Härtelt, der das Papier inzwischen unter Kontrolle hat, folgt dem Hinweis. Im Weg stehen möchte er auf keinen Fall, schließlich sollen die Arbeiten schon in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. Die Staudämme an der Bautzener Talsperre bekommen eine neue Oberflächenversiegelung. Eigentlich eine Routine-Arbeit. Alle 10 bis 15 Jahre ist diese Sanierung erforderlich. Und trotzdem stellen die Bauarbeiten alle vor eine große Herausforderung. Nicht nur der Wind spielt dabei eine Rolle. Bis die Bauleute überhaupt beginnen konnten, vergingen Monate. Denn damit Arbeiter und Maschinen an die Oberfläche des Damms herankommen, musste zunächst das Wasser weichen. Im Juni begann die Landestalsperrenverwaltung deshalb mit dem Absenken des Bautzener Stausees. Mehr als fünf Meter musste der Wasserspiegel sinken.

Bei Regen geht gar nichts mehr

Warum das Absenken Monate gedauert hat, weiß Mike Härtelt. „Das Wasser wurde vor allem deshalb langsam abgegeben, damit es im Unterlauf nicht zu Überschwemmungen kommen konnte“, erklärt er. Man habe den Bautzener Stausee auch nicht später – also zum Beispiel nach der Badesaison – absenken können, weil es dann für die Bauleute richtig eng geworden wäre. Straff ist der Zeitplan trotz der zeitigen Vorbereitung. „Die Arbeiten sind sehr witterungsabhängig. Bei Regen geht gar nichts mehr“, erklärt Härtelt. Er hofft, dass bis Ende Oktober alle Arbeiten erledigt sind.

Was genau dort gemacht wird, kann Mike Härtelt gut am kleineren Besucherdamm erklären, der sich am Betriebsgebäude in Niedergurig befindet. Als das Wasser weg war, musste dieser zunächst gereinigt werden. Danach suchten Experten den Damm nach Schadstellen ab, fanden aber keine. „Und nun besprühen sie die Oberfläche“, erklärt Härtelt und geht noch einen Schritt zur Seite, um auch wirklich nichts abzubekommen. Das, was die Bauleute auf der Fläche verteilen, sieht aus wie schwarze Farbe, ist aber ein Haftkleber. Sind sie damit fertig, kommen die großen Maschinen zum Einsatz. Sie fahren auf dem 400 Meter langen Damm entlang und erneuern die Oberflächenversiegelung. Notwendig ist das, weil vor allem die Sonne die Schutzhülle über die Jahre hinweg zerstört hat.

Am großen Damm, der sich rechts neben dem Betriebsgebäude befindet, passiert in den kommenden Wochen genau dasselbe. Nur in einer anderen Dimension. Schließlich ist die Dammstraße mit 1 600 Metern viermal so lang wie der kleine Besucherdamm. Außerdem hat Mike Härtelt dort schon kleine Schäden entdeckt, Unebenheiten, die beseitigt werden müssen. Insgesamt kostet die Baumaßnahme fast 800 000 Euro. Es ist eine Investition für die Zukunft, immerhin soll die neue Schutzhülle wieder mindestens zehn Jahre halten.

Eine schlechte und eine gute Nachricht

Für die Gäste des Stausees hat der Mitarbeiter der Landestalsperrenverwaltung eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte betrifft vor allem jene, die gern über den Besucherdamm spazieren. Das wird erst im nächsten Jahr möglich sein. Noch ist der Weg gesperrt, weil das Geländer fehlt. In den Wintermonaten ist das Tor zur schmalen Straße ohnehin zugeschlossen. Doch Mike Härtelt kann auch Positives berichten. Das hat etwas mit den Blaualgen und mit dem Entnahmeturm zu tun. Mitte Oktober befestigen Taucher dort eine neue Wasserentnahmeanlage, die höher liegt als der alte Abfluss. Der Vorteil: Im Sommer wird nicht mehr kaltes Tiefenwasser, sondern das von der Sonne erwärmte Oberflächenwasser in Flüsse und Bäche weitergeleitet. Die Maßnahme soll verhindern, dass sich kalte, nährstoffreiche Wasserzonen mit dem warmen Oberflächenwasser vermischen und so beste Bedingungen für die Blaualgen entstehen.

Aber löst das wirklich das Algen-Problem? „Im nächsten Sommer werden wir es sehen“, sagt Härtelt. Dass die Besucher tatsächlich den ganzen Sommer über im Stausee baden können, hält er für möglich. Immerhin beteiligen sich an der 700 000 Euro teuren Maßnahme auch die Experten vom Helmholtz-Institut für Seenforschung. Allerdings seien die biologischen Prozesse nur schwer vorhersehbar. Eine hundertprozentige Garantie gibt es also nicht.

zur Startseite