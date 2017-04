Eine Schule tanzt ihren Traum Die Freitaler Waldblick-Oberschule gewann 2016 einen Tanzwettbewerb in Dresden. Den Titel will sie nun verteidigen.

Schülerinnen der Waldblick-Mittelschule zeigen, was sie können. Im Bild zu sehen sind Josephine, Maria, Chanthal (hinten v. l.) und Jenny vorn. © Karl-Ludwig Oberthür

Lange Haare schwingen zur Musik. Die Sonne malt Muster auf den Turnhallenboden. 50 Schüler sind ins Training für ihren großen Auftritt vertieft. Gerade hüpft eine kleine Gruppe hin und her. Die Schritte sind deutlich zu hören. Die anderen Mädchen und Jungen warten mit aufmerksamem Blick auf ihren Einsatz. Am 12. April tritt das Team der Waldblick-Oberschule beim Wettbewerb „Schule tanzt“ im Alten Schlachthof Dresden gegen fünf Teams aus der Landeshauptstadt und Umgebung an. Das Thema des achtminütigen Stücks verrät Projektleiterin Sabine Smolka noch nicht. „Das bleibt geheim“, betont sie. Mit der Choreografie „Kinder dieser Welt“ hat die Waldblick-Oberschule im vorigen Jahr den Titel bei der Dresdner Rock Challenge erkämpft. Nun hat das Team aus Freital neue Überraschungen einstudiert.

Zum vierten Mal schon nimmt die Schule an dem Tanzwettbewerb teil, der in diesem Jahr unter dem Namen „Schule tanzt“ die 15. Auflage erlebt. Die Rock Challenge stammt aus Australien, sie ist international etabliert. In Deutschland wird diese Art des Tanzwettbewerbs nur in Dresden ausgetragen. „Ich bin auf unseren Auftritt gespannt. Auch die Konkurrenz ist stark. Es gibt sogar ein Gymnasium, das Tanz als Leistungskurs anbietet“, sagt Schulleiter Ulrich Hammerschmidt. Von der Probe erhascht er nur Momente. „Ich möchte mich überraschen lassen“, sagt er.

„Bitte mit Ausdruck und einem Lächeln! Achtet auch auf die Abstände!“, ruft Sabine Smolka den großen und kleinen Mädchen zu, die gerade in Aktion sind. Fünft- bis Zehntklässler führen das Stück gemeinsam auf. „Das fördert das Schulklima. Die Kinder grüßen sich auch in den Pausen und tauschen sich aus.“ Das Tanzprojekt ist so beliebt, dass sich für das diesjährige Stück 80 Schüler beworben haben. „Es waren erstmalig so viele. Bei einem Casting haben wir herausgesucht, wer mit seiner Leistung zum Thema passt“, sagt Sabine Smolka. Sie ist Sportlehrerin und tanzt in der Freizeit, wie ihre Mitstreiterin Carsta Hemmerling.

Das Besondere: Die Lehrerinnen beziehen die Kinder in die Entwicklung des Stückes ein. „Wir haben eine Idee. Doch die Geschichte, die Musikauswahl und die Choreografie erarbeiten wir gemeinsam.“ In der Probe kommt derweil Dramatik ins Spiel. Jungen tanzen einer Mädchengruppe entgegen. Auf dem T-Shirt des Zehntklässlers Ernes leuchtet die Aufschrift „Fresh Beats“. Noch tragen alle eigene Kleidung. Die Kostüme zeigt das Team erst im Wettbewerb. Schüler haben sie im Ganztagsangebot mit der Schneiderin Evelyn Ebert genäht, die Kulissen sind in einem Neigungskurs entstanden. „Viele Kollegen unterstützen uns. Die ganze Schule fiebert mit. Über 200 Eltern, Großeltern und Freunde wollen in Dresden dabei sein. So viele waren es noch nie“, sagt Sabine Smolka.

Den jungen Tänzern schärft sie zum Schluss ein: „Wir treffen uns in jeder Mittagspause. Jede Trainingseinheit zählt.“ Seit dem Trainingslager im März wird täglich geprobt. „Eine gewisse Spannung ist da. Doch ich bin große Wettkämpfe gewohnt“, sagt die 14-jährige Chanthal, die beim Hainsberger SV in der Rhythmischen Sportgymnastik aktiv ist. Sie gehört zu den Haupttänzerinnen und motiviert auch andere im Team.

