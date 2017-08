Eine Schule kehrt zurück Seit dieser Woche lernen in Lockwitz wieder Kinder. Die restaurierte Turmuhr zeigt künftig, was die Stunde schlägt.

Der Lockwitzer Uhrmacher Andreas Vogler hat die Turmuhr am Schulhaus wieder in Gang gebracht. Das Schulhaus in der Urnenstraße ist frisch saniert und bekommt 2018 einen neuen Anbau. © Rene Meinig

Nach 111 Jahren ist wieder Leben eingekehrt in das Lockwitzer Schulhaus. Seit dieser Woche werden 82 Kinder der Klassen fünf bis sieben in den historischen, frisch sanierten Gemäuern unterrichtet. Von der Wiederbelebung des Hauses in der Urnenstraße profitieren aber auch die Bewohner des Stadtteils, die keine schulpflichtigen Kinder haben. Denn die Turmuhr am Schulhaus zeigt seit einigen Tagen wieder an, wie spät es ist.

Mit der Restaurierung hat sich ein Lockwitzer Experte befasst. Uhrmacher Andreas Vogler erneuerte in den vergangenen Monaten die beiden Zifferblätter und installierte eine Funkuhr für den Antrieb. Nun werden die beiden Glocken, die im Turm noch erhalten waren, von den neuen Hammerwerken zum Klingen gebracht. Alle 15 Minuten läuten die Glocken, zur vollen Stunde geben die Anschläge an, wie spät es ist. Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr morgens dürfen die Lockwitzer allerdings die nächtliche Ruhe im beschaulichen Stadtteil genießen – dann schweigt das Geläut im Turm. Gar nicht schweigsam geht es indes am Tage zu. Die Schüler haben das denkmalgeschützte Gebäude bereits für sich erobert. Die Wände sind frisch gestrichen, vom maroden Charme, der noch vor wenigen Monaten das Bild vor Ort bestimmte, ist nichts mehr zu spüren.

Die größte Veränderung gibt es in der ehemaligen Turnhalle. Wie das Schulhaus selbst wurde sie 1906 gebaut; zuletzt hatten Schimmelpilze die nassen Wände befallen, das schöne Gebäude war in einem trostlosen Zustand.

Derzeit wird der kleine Saal als Bewegungsraum genutzt. Für größere sportliche Aktivitäten gehen die Kinder und Jugendlichen zum Sportplatz im Lockwitzgrund. Denn die neue Einfeldsporthalle und weitere Klassenzimmer werden im kommenden Jahr gebaut. Dann starten die Arbeiten am modernen Anbau, der das alte Schulgebäude auf der nördlichen Seite erweitern soll. Wenn alles fertig ist, bietet der Komplex Ende 2018 Platz für 400 Schüler der privaten SRH-Oberschule, die später am Beruflichen Gymnasium in Lockwitz ihr Abitur machen können.

Am 22. September wird die Eröffnung des neuen Schulstandortes noch einmal offiziell gefeiert. Mit dabei ist auch ein bekannter Musiker, der die Schule einst besuchte. Der gebürtige Dresdner Jäcki Reznicek ist Bassist bei Silly, Veronika Fischer, Pankow und Joachim Witt.

