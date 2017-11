Eine Schnapszahl, die ist lustig Am 11.11. feiert Heike Jack mit ihrem Comedy & Theaterclub Elfjähriges. Grund genug, um das Übliche zu tun: zu lachen.

Theaterchefin Heike Jack, Kabarettist Matthias Machwerk und die „Rätin“ der Puppenspielerin Cornelia Fritzsche laden ein. © Christian Juppe

Die Zahl Elf hat es in sich. Magie und Mystik schreiben ihr Numerologen zu. Glaube, Kraft und Schöpfertum. Das dürfte Heike Jack nicht verwundern. Wie stark sie an sich und ihren kleinen Kulturbetrieb geglaubt hat, weiß sie nur zu gut. Wie viel Kraft sie brauchte, um ihr eigenes Theater zu einer der fröhlichsten Adressen Dresdens zu machen, ebenso.

Und schöpfen musste sie auch reichlich: Zunächst den Mut, um nach fünf Jahren als künstlerische Büroleiterin an der damaligen Komödie Dresden zunächst die Agentur Kulturperlen zu gründen. Schließlich schöpfte Heike Jack den Verdacht, dass es sich nach dem Motto „selbst und ständig“ selbstständig im satten Dresdner Kulturleben doch behaupten lässt. Dafür schöpfte sie alle Möglichkeiten aus, um ihren Gästen die besten Lachnummern des Landes zu präsentieren, Spielzeit für Spielzeit. Jetzt feiert die Chefin des Dresdner Comedy & Theaterclubs die erste Schnapszahl ihrer Bühne, und wenn sie am 11.11.,

11 Uhr, zum Lachen in den Keller des Kügelgenhauses an der Hauptstraße einlädt, steht der Sekt schon kalt. Den schenkt Heike Jack 20 Uhr zur Begrüßung der Geburtstagsgäste aus. Mit einer Jubiläumsgala lässt sie die besten Programme hochleben – auch dabei der Club-Gründer Matthias Machwerk. Der war schon als Kabarettist und Comedyveranstalter unterwegs, als Heike Jack mit ihrer Agentur noch Schatzsuchen kreuz und quer durch Dresden absolvierte. „Ich habe ihm gelegentlich geholfen, mal einen Künstler vermittelt oder Dinge organisiert“, erzählt sie. „Irgendwann haben wir beschlossen, doch richtig zusammenzuarbeiten.“ So entstand erst der Dresdner Comedy-Club. Später fand das Theater seinen festen Platz im Namen.

Etliche Umzüge hat Heike Jack mit ihrer Bühne schon erlebt, startete im Barococo, wechselte in den Saal Sekundogenitur, lud ihre Gäste ins Italienische Dörfchen ein und fand schließlich das gemütliche Gewölbe im Kügelgenhaus. Dort geht es im Geburtstagsmonat um scharfe Frauen und die Anleitung zur Männerhaltung – bevor es laut lachend weihnachtet.

11. November, 11 Uhr, Matinee, Eintritt: 10 Euro; 20 Uhr, Jubiläumsgala mit Sektempfang, Eintritt: 25 Euro; Tel: 4644877; www.comedytheaterclub-dresden.de

