Eine Schleifer Legende Seit 25 Jahren prägen die Kantorki ihre sorbische Heimatregion. Nun erinnert eine Ausstellung an die Sängerinnen.

Ein Abschied für immer: Die Frauen und Männer der „Schleifer Kantorki“ sind hier beim Auszug nach dem Auftritt auf dem Brandenburgtag zu sehen. Seit ihrem Bestehen sind die Mitglieder viel unterwegs gewesen – und das in ganz Europa.Foto: Jost Schmidtchen © jost schmidtchen

Fleißige Hände sind diese Woche in der Schauwerkstatt des Sorbischen Kulturzentrums in Schleife zugange gewesen. Unter der fachkundigen Anleitung von Birgit Marusch hängen die Kantorki Marie Hentschel, Petra Nakoinz und Gertrud Hermasch endlose Bilderreihen auf. Seit Donnerstag, 17 Uhr, können sie von der Allgemeinheit bewundert werden. Es sind Erinnerungen an ein Stück Kulturgeschichte im Kirchspiel Schleife, welches es so nie mehr geben wird: Die „Schleifer Kantorki“ werden, so haben es die Mitglieder aus Altersgründen beschlossen, keine öffentlichen Auftritte mehr geben. Als der letzte gilt der gemeinsame Auftritt mit dem Schleifer Sorbischen Hochzeitszug zum Brandenburgtag 2014 in Spremberg. Seitdem gibt es nur noch internen Gesang auf den Bauernhöfen, zu Ostern und als Geburtstagsständchen.

Die Gründung der „Schleifer Kantorki“ geht bis in das Jahr 1990 zurück. Nach vorangegangenen Auftritten sorbischer Sängerinnen und Sänger bei den Sorbischen Kulturfestivals und weiteren Veranstaltungen 1988 und 1989 gelangte Lenka Noack aus Rohne zu der Ansicht, man könnte sich doch auch zusammentun, um das Schleifer Liedgut zu erhalten. Sie rief die „Schleifer Kantorki“ ins Leben und wurde deren erste Vorsängerin. Im Verlaufe der vergangenen fast 26 Jahre gab es 18 Kantorkis, sieben von ihnen sind inzwischen verstorben, auch Lenka Noack. Für nichtöffentliche Auftritte stehen noch sechs Sängerinnen zur Verfügung, krankheitsbedingt meist nicht alle.

Was 1990 begann, hatte für das Kirchspiel Schleife eine internationale Ausstrahlung, die niemand voraussehen konnte. Selbst Lenka Noack nicht. Reisen, Präsentationen und Auftritte führten die „Schleifer Kantorki“ durch ganz Europa: Paris, Prag, in polnische Städte, nach Bonn, Potsdam, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart und natürlich zu den Gleichgesinnten im Wendland. Mit dem Erhalt des Sorbischen Schleifer Liedgutes konnten sich die zukünftigen Kantorki recht schnell anfreunden. Es waren Frauen, denen ihr sorbisch geprägtes musikalisches, literarisches und kulinarisches Talent einst in die Wiege gelegt wurde. Mit dem wuchsen sie auf, das damit verbundene Temperament prägte ihr langes Leben. Nur so konnten sie schließlich Kantorkis werden. Mit ihrem Gesang machten sie vielen Menschen in Europa Freude und brachten ihnen das Kirchspiel Schleife nahe. Es war nicht nur der Gesang, der die „Schleifer Kantorki“ populär machte. Das Liedgut umfasste kirchliche Lieder und Choräle, humorvolle deutsche und sorbische Lieder, Gedichte und Anekdoten. Aber auch die sorbische Art des dörflich geprägten Lebens: Mit der Flachsverarbeitung, dem Federnschleißen, den Osterbräuchen und der Trachtenkunde. Und kochen konnten sie, wie ihre Omas: Hochzeitssuppe, Pellkartoffeln mit Leinöl und Quark, Prampany kal und backen ebenso: Plinse, Kochkäse und sorbischen Bauernkuchen.

Nun gibt es mit der Ausstellungen keinen völligen Abschied, aber nach über 25 Jahren altersbedingt zumindest von der Öffentlichkeit ein „Ade!“ Jungen Mädchen werden heute auch im Kirchspiel Schleife andere Werte in die Wiege gelegt. Die junge Generation kann sich am Leben der „Alten“ Kantorki nicht mehr messen. Eine neue Generation wird neue Brauchtumsideen entwickeln. Da ist es schon gut, wenn die Alten den Schlussstrich ziehen.

zur Startseite