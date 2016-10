Eine Scheune zum Staunen Der Rathewalder Kurt Weißhaupt hat ein eigenes Museum. Es zeigt landwirtschaftliches Erbe – und mehr.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die ersten Besucher ließen nicht lange auf sich warten. Die Kinder aus dem Rathewalder Kindergarten und Erzieherin Uta Arnold haben sich bereits in der landwirtschaftlichen Ausstellung in der sanierten Scheune umgesehen und so einiges entdeckt. © Steffen Unger Die ersten Besucher ließen nicht lange auf sich warten. Die Kinder aus dem Rathewalder Kindergarten und Erzieherin Uta Arnold haben sich bereits in der landwirtschaftlichen Ausstellung in der sanierten Scheune umgesehen und so einiges entdeckt.

Alle Exponate wurden restauriert und sind im Originalzustand erhalten.

Auch zu Urgroßvaters Zeiten war Technik unverzichtbar.

Klein, aber oho: die Scheune, die Kurt Weißhaupt zum Museum gemacht hat.

Wer wissen will, wie die Bauern früher ihre Äcker bestellten, ihre Ernte einfuhren und die Landfrauen alles verarbeiteten, der ist in Rathewalde genau richtig. Mitten im Ort ist ein wahres Kleinod entstanden, geschaffen von Familie Weißhaupt und vielen Helfern, wie Lothar Bär. Die Idee für dieses landwirtschaftliche Museum hatte Kurt Weißhaupt, Chef des örtlichen Gästevereins und früherer Bürgermeister, bereits vor fünf Jahren. Auf dem Grundstück Zum Amselgrund 26 stand vor dem eigentlichen Wohnhaus eine kleine Scheune. Weißhaupt wollte, dass diese erhalten bleibt, auch wenn die Stadt Hohnstein das Grundstück verkauft. Die Stadt selbst konnte die Scheune nicht erwerben.

Schließlich ist es Kurt Weißhaupt gelungen, das Gebäude selbst zu kaufen. Aber es dauerte noch ein ganzes Stück, bis die Scheune saniert werden konnte. Denn so klein sie ist, ihr Zustand war desolat. „Die eine Wand drohte gar zusammenzubrechen, ganz zu schweigen vom Dach“, erzählt Kurt Weißhaupt. Und wenn er heute so darüber nachdenkt, wird ihm wohl auch jetzt erst bewusst, was er da eigentlich für den Ort erhalten hat: eine der umfangreichsten Sammlungen zum bäuerlichen Leben in früheren Zeiten.

Ihm sei es wichtig gewesen, den Menschen zu zeigen, wie mühselig früher die Arbeit war, und zugleich zu demonstrieren, wie wichtig. Denn nur so konnten sich die Menschen ernähren und es schaffen, auch harte Zeiten zu überleben.

Um das zu veranschaulichen, hat Kurt Weißhaupt zu den Ausstellungsstücken kleine Geschichten notiert. Wer hier eintaucht, erlebt Heimatgeschichte hautnah. Deshalb sei dieses Angebot nicht nur für die Touristen, sondern vor allem auch für Einheimische, für Kindergruppen und Schulklassen. Sie können Historie im wahrsten Sinne begreifen, sie nicht nur aus dem Schulbuch erfahren.

Auf engstem Raum bis unters Dach steht Ackergerät an Ackergerät, Hausrat an Hausrat. Mitten im Raum hängt ein Kufenschlitten, so, wie er im Hause Weißhaupt vor etwa 100 Jahren noch in Betrieb war. Und nicht zuletzt ist zu erfahren, dass es die Bauern bereits damals verstanden haben, sich gewisser Technik zu bedienen, wie etwa einer Häckselmaschine. Die von Kurt Weißhaupt stammt zum Beispiel aus dem Jahr 1889. Ein Trommelwender wie er früher hinter die Pferde gebunden wurde, gehört genauso zu den Ausstellungsstücken wie ein Handrasenmäher.

Feldschmiede und Häckselmaschine

Kurt Weißhaupt zeigt in der Ausstellung aber auch die Arbeit eines Stellmachers oder eines Schusters zu früheren Zeiten und vieles mehr. Auch eine Feldschmiede ist zu sehen.

Und die Gebrauchsspuren verraten, dass die Pferde der Familie früher öfters gleich draußen neu beschlagen wurden. Die Geräte selbst stammen zum großen Teil aus dem eignen Familienbesitz, von den Vorfahren Kurt Weißhaupts. Mit viel Handarbeit wurden diese wieder so hergerichtet, dass sie nun in dem neuen Museum auch gezeigt werden können.

Inzwischen hat der Rathewalder einige Besuchergruppen durch die Scheune geführt. Und wirklich jeder sei ins Staunen geraten über das, was hier entstanden ist. Kurt Weißhaupt ist darauf auch ein wenig stolz, obwohl er selbst nicht viel Aufhebens darum macht.

Direkte Öffnungszeiten hat er nicht. Entweder es hängt ein Schild mit den nächsten Terminen an der Tür, oder Interessierte melden sich vorher an. Parkplätze gibt es gleich neben dem Museum.

Kontakt: Kurt Weißhaupt: Telefon 035975 80619

zur Startseite