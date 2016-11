Eine Sanierung, zwei Preisklassen Der historische Stadtkern wurde mit Zuschüssen schön gemacht. Warum die einen dafür zahlen müssen, die anderen nichts.

Rund 90 der insgesamt 292 Grundstückseigentümer in Geising haben sich inzwischen mit dem Rathaus in Verbindung gesetzt, um für die Sanierung des historischen Stadtkerns einen Ausgleich zu zahlen. Sie haben die Vereinbarung abgefordert, sagt Anke Wenzel von der Stadtverwaltung, mit der sie die Beiträge ablösen können. Wer vorfristig den Ausgleichsbeitrag zahlt, dem gewährt die Stadt einen Rabatt von 20 Prozent.

Seit den 1990er-Jahren wurden Millionen Euro in den Stadtkern investiert. Das Sanierungsgebiet in Geising umfasst reichlich 24 Hektar. Der Gutachterausschuss des Landratsamtes hat ermittelt, wie hoch die Wertsteigerung ist. In Geising wurde das Gebiet in vier Zonen unterteilt, in denen sich die Bodenwerte zwischen 0,97 Euro und 2,06 Euro je Quadratmeter erhöhten. Dieser Wert wurde bei der Berechnung der Ausgleichsbeiträge mit der Fläche multipliziert, die als bebaubar eingestuft wird. „Wir haben zwei Sprechtage in Geising angeboten“, erläutert Anke Wenzel. Dort konnten Grundstückseigentümer ihre Fragen stellen. Im Zweifelsfall wird auch noch einmal vor Ort nachgesehen, um unbillige Härten zu vermeiden. Dabei stellte sich heraus, dass Geisinger die Praxis als ungerecht empfinden. Denn die einen, die zum Beispiel auf der Lange Straße ihr Häuschen haben, müssen für die Sanierung etwas bezahlen. Die anderen aber wie auf der Berg- und Poststraße nichts. Wie das zusammenhängt, erklärt Anke Wenzel: Es gab zwei verschiedene Sanierungsgebiete. Für den einen Bereich, das sogenannte Erhaltungssatzungsgebiet, kam die Förderung aus Denkmalschutzmitteln. „Die Bürger hier müssen sich nicht an der Wertsteigerung beteiligen“, so Frau Wenzel. Für das andere Gebiet flossen Städtebaumittel. Dafür – so sieht es das Förderprogramm vor – sind Ausgleichsbeiträge zu zahlen. Die Summen, die auf die Grundstückseigentümer zukommen, liegen zwischen 21,15 und 3 875 Euro. Insgesamt rechnet die Stadt mit über 220 000 Euro, die dann wieder in Geising investiert werden können. Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) möchte das Geld vornehmlich für kommunale Aufgaben verwenden. „Besonders am Herzen liegt mir die Umgestaltung der Parksituation an Kindergarten, Turn- und Eishalle“, sagt er. „Wir brauchen Parkplätze.“ Zudem denkt er an Rückbaumaßnahmen, um weitere Schandflecke zu beseitigen. Wer den Betrag nicht bis Jahresende ablöst, kommt nicht darum herum. Nach Aufhebung der Sanierungssatzung im Jahr 2018 ergeht ein Bescheid – ohne Rabatt.

