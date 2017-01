Eine Saison der Hoffnung Der deutsche Radsport erlebt eine Renaissance. Das zeigt sich bereits beim ersten Rennen des Jahres – und nicht nur da.

Zum Saisonauftakt knapp am Podest vorbeigesprintet: Nikias Arndt. © augenklick/roth

Dafür, dass Deutschland im Radsport wieder auf dem Weg zu einer Nobeladresse ist, gab es auch beim Auftakt in die neue Saison deutliche Hinweise. Auf der ersten Etappe der Tour Down Under in Australien verpasste Nikias Arndt den Sieg nur knapp. Der 25-Jährige vom Team Sunweb mischte im Zielsprint lange mit, musste sich am Ende aber mit Rang sechs begnügen. Der Sieg in Lyndoch ging an die australische Radsport-Hoffnung Caleb Ewan.

Doch nicht nur die vordere Platzierung des Buchholzers Arndt ist ein Beleg für den deutschen Aufschwung in Sachen Radsport. Auch der Start der Tour de France am 1. Juli in Düsseldorf, die Existenz zweier Teams in der Eliteliga zum ersten Mal seit 2008 und die 2018 geplante Wiederbelebung der Deutschland-Rundfahrt zählen dazu. Und nicht zu vergessen: die seit Jahren anhaltenden Erfolge von André Greipel, Marcel Kittel, John Degenkolb und Tony Martin und deren Einstehen für einen weitgehend glaubwürdigen Anti-Doping-Kampf. Die Nachwehen des Jan-Ullrich-Schocks scheinen überwunden.

Die beiden deutschen WorldTour-Teams Sunweb und Bora-hansgrohe gehen mit großen Ambitionen in die Saison. Und auch das einheimische Unternehmen Alpecin (beim neuen Schweizer Team Katusha-Alpecin) hat Millionen locker gemacht, um ganz vorne im Profizirkus mitzumischen. Doch vor allem dem Bora-hansgrohe-Manager Ralph Denk ist mit der Verpflichtung von Peter Sagan, dem derzeit wohl gefragtesten Profi, ein besonderer Coup gelungen. „Wir wollen bereits zum Auftakt Akzente setzen. Ein Etappensieg und die Top Fünf im Gesamtklassement sind unsere Ziele“, sagte der Bora-hansgrohe-Chef vor dem Start der Tour Down Under.

Die Gesamtwertung in Australien interessiert den 26 Jahre alten Sagan allerdings nicht. „Ich werde sehen, was ich in den Sprints oder in den technisch anspruchsvollen Finals tun kann. Das Wichtigste ist aber, sturzfrei und in guter Form aus der Rundfahrt rauszukommen“, sagte der Bora-Kapitän, dessen Teamkollege Rüdiger Selig es „sehr aufregend“ fand, sich unter der Regie von Sagan zum ersten Mal im neuen Trikot zu zeigen.

Die deutsche Elite um Kittel, Martin und Greipel fehlt in Australien, sie bevorzugt mehrheitlich die Mallorca-Challenge ab 26. Januar als Saison-Einstieg. Doch Simon Geschke startet in Australien in eine für den Tour-Etappensieger von 2015 vielversprechende Saison. Der Berliner fährt im zweiten deutschen WorldTour-Team Sunweb, das vor allem mit dem Niederländer Tom Dumoulin und Michael Matthews aus Australien punkten will. Die Mannschaft des Niederländers Iwan Spekenbrink setzt in ambitionierter Nachwuchsarbeit auf Nachhaltigkeit. Die Früchte des Entwicklungsprogramms dürfte der deutsche Nachwuchs um Phil Bauhaus und Lennard Kämna aber wahrscheinlich in diesem Jahr noch nicht ernten. (dpa)

