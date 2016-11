Eine Runde Striezelmarkt Deutschlands schönstes Weihnachtsspektakel ist seit Donnerstag geöffnet. Auch anderswo locken Märkte in den ersten Advent.

Der 582. Striezelmarkt in Dresden ist eröffnet. Bis Heiligabend gibt es hier Nicht nur Glühwein, Stollen und Bratwurst, sondern auch jede Menge Programmhöhepunkte. Foto: © Sven Ellger

Nicht rechts oder links am Rand, sondern schön durch die Mitte führt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). So wie es seine Art ist. Doch dieses Mal nicht das Zepter im politischen Geklüngel, sondern das Messer durch den Striezel. Gewusst wie, Hilbert macht es schließlich auch nicht zum ersten Mal. München hat den Bieranstich beim Oktoberfest, Dresden seinen Stollenanschnitt. Der gehört zur offiziellen Zeremonie bei der Eröffnung des Striezelmarktes. Während vor 582 Jahren die damals rund 4 000 Dresdner einen Anlaufpunkt brauchten, um sich mit Fleisch für die weihnachtlichen Festtage zu versorgen, feiert die Stadt heute ihren Markt als schönsten Deutschlands. Zu Recht?

2016 Millimeter langer Stollen

Bevor Hilberts Messer durch den in diesem Jahr passenderweise 2016 Millimeter langen Stollen glitt, wurde nach dem ökumenischen Gottesdienst in der rappelvollen Kreuzkirche das Licht für das weihnachtliche Treiben auf dem Altmarkt angeschaltet. Lämpchen erleuchteten, der Weihnachtsbaum erstrahlte, das Anheimelnde, was nach der Dämmerung noch gefehlt hatte, war endlich da. Und die Büdchen können endlich zeigen, wie liebevoll sie geschmückt sind. Zwar gibt es sie auch, die kitschige Deko wie den Weihnachtsmann als dicken, runden Hamburger. Aber überwiegend sind es schöne, traditionsbewusste Bilder, die zu sehen sind.

Nach seiner Bühnenshow verabschiedet sich das Stadtoberhaupt in den Ratssaal zur Politsitzung. Der Riesenstriezel wird auf die eilends zur Gratisabgabe herbeigeeilte Meute verteilt. Die letzten Buden, die sich bis zum offiziellen Startschuss zurückgehalten hatten, öffnen – und schon ist es auf dem Markt irgendwie wie immer. „Nascht mal los“, sagt eine Mutter zu ihren Kindern und stattet sie mit Tüten voll Gebranntem und Gezuckertem aus.

Besucher haben vor allem Appetit

Auf einer Orientierungsrunde bekommen die Besucher vor allem eines: Appetit. Knobi auf Brot reiht sich beim Schnuppern an die Pilzpfanne, die neben bratenden Würsten köchelt. Schokoküsse senden süße Signale, während Kräppelchen triefend aus der Fritteuse geschaufelt werden. Räucherstäbchen- und Kerzenduft bringen kaum andere Gedanken, zumal dann Fischbrötchen und Käsespezialitäten wieder zum Anbeißen riechen. Und über allem schwebt der Glühweinduft. Eine Tasse kostet immer noch drei Euro. Bratwurst mit Bratkartoffeln für 5,50, als Nachtisch einen Apfel im Schokomantel für 2,50.

50 000 Striezelmarkttassen aus Neukirch

Von der berühmten Striezelmarkttasse hat das Familienunternehmen Kannegießer aus Neukirch für dieses Jahr 50 000 Stück produziert. Spezialanfertigungen mit Kurrendesängern als Bildmotiv, dazu ein Notenschlüssel-Henkel. Kristina Berankova aus Prag gefällt’s. Sie wird sich die Tasse als Souvenir einstecken, wer will, bekommt seine drei Euro zurück.

