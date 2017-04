Eine Rolle, zwei Worte Die SZ holt den Kultfilm „Schlager einer kleinen Stadt“ ins Biertheater. Und dazu gibt’s eine Menge zu erzählen!

zurück Bild 1 von 2 weiter Bernd Kröher als Jung-Brauer in der Nachtschicht, als TV-Moderator Heinz-Florian Oertel (r.) vorbeischaute. © Repro: SZ Bernd Kröher als Jung-Brauer in der Nachtschicht, als TV-Moderator Heinz-Florian Oertel (r.) vorbeischaute.

Bernd Kröher war bei den Dreharbeiten im Herbst 1964 frisch ausgelernter Brauer-Lehrling und 22 Jahre alt. Bei einer Nachtschicht kamen die Fernsehleute und er bekam eine kleine Rolle – mit zwei Worten.

Sein Text war überschaubar. „Eigentlich musste ich nur Guten Abend sagen“, erinnert sich Bernd Kröher noch ganz genau an seine erste – und auch einzige – Filmrolle. Der damals 22-Jährige hatte damals in der Radeberger Exportbierbrauerei gerade seine Lehre als Brauer abgeschlossen. Damals, das war 1964. „Und in einer Nachtschicht waren dann die Filmleute gekommen.“ Denn auch in der Radeberger Brauerei war gedreht worden, als im Herbst 1964 hier – in der Bierstadt – die erste Folge der Fernseh-Reihe „Schlager einer kleinen Stadt“ entstand. Für diese Sendung waren damals bekanntlich Schlagerstars nach Radeberg gekommen, hatten für die Musik gesorgt und zwischendrin traf sich Fernsehmoderator Heinz-Florian Oertel mit Radebergern. Meist am Arbeitsplatz, wie eben in der Brauerei, wo sich Oertel dann erklären ließ, wie denn nun der so beliebte Gerstensaft aus Radeberg eigentlich gebraut wird.

„Dazu traf er sich am Braukessel mit unserem Brigadier Siegfried Wagner – und der Regisseur hatte sich ausgedacht, dass mich Herr Oertel sozusagen nach dem Weg zu ihm fragen sollte“, erzählt Bernd Kröher mit einem Schmunzeln. „Drei Proben, dann war alles im Kasten“, sagt der Radeberger, der anschließend im Fernstudium Ingenieur für Lebensmitteltechnologie wurde und später dann in der Kaderleitung der Radeberger Brauerei fürs Thema Lehrlings-Ausbildung verantwortlich war. „Insgesamt 46 Jahre war ich in der Brauerei, eine stolze Zahl“, findet er.

Die Wende kam dazwischen

Dabei wäre Bernd Kröher sogar fast noch einmal zu einer Film-Rolle gekommen, verrät er dann. „Denn 1989 waren die Fernsehleute noch einmal in Radeberg gewesen, haben den Film im damaligen Kulturhaus Maxim Gorki gezeigt und wollten eigentlich eine Fortsetzung drehen, die zeigen sollte, was nach 25 Jahren aus den Geschichten geworden ist.“ Die Wende kam dazwischen, aus dieser Fortsetzung wurde nichts. „Gut möglich, dass ich sonst noch einmal vor der Kamera gestanden hätte.“

Dass er damals jedenfalls ein bisschen aufgeregt gewesen war, auch wenn es nur ein kurzer Text war, weiß Bernd Kröher aber noch ganz genau. „Für uns junge Leute war es ja auch überwältigend gewesen, Heinz-Florian Oertel zu treffen – der war ja schon damals ein echter Star“, beschreibt der Radeberger.

Einen ausgeben musste Bernd Kröher für seinen Auftritt dann im Freundeskreis übrigens nicht, erinnert er sich noch genau. „Aber natürlich haben wir alle den Film dann im Fernsehen angeschaut und uns anschließend unterhalten – auch über meine kurze Rolle …“ Ein wirklich gut gemachter Film ist es geworden, findet Bernd Kröher jedenfalls. „Und auch heute noch wirklich sehenswert.“

Film auf großer Leinwand

Und weil das so ist, holt die SZ gemeinsam mit dem Radeberger Biertheater den 1964 gedrehten Kultfilm „Schlager einer kleinen Stadt“ am 11. Mai noch einmal nach Radeberg zurück! Zeitzeugen werden zu Wort kommen, und so manche Geschichte wird dann zu erzählen sein. Und der Film flimmert auf großer Leinwand im schmucken Biertheater-Saal.

Zeitreise „Schlager einer kleinen Stadt“ am 11. Mai um 19 Uhr im Radeberger Biertheater. Als Moderator wird SZ-Lokalchef Jens Fritzsche durch den Abend führen, mit Zeitzeugen ins Gespräch kommen und natürlich flimmert auch der Kultfilm von 1964. Tickets: 10 Euro im Ticketservice des Biertheaters, Hauptstraße 59, 03528 487070 oder im Internet www.biertheater.de

