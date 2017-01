Eine Robur-Werkhalle ohne Altlasten

Das ehemalige Robur-Werk an der Eisenbahnstraße in Zittau © Rafael Sampedro

Das Grundstück mit der Robur-Werkhalle an der Ecke Maschnerstraße/Eisenbahnstraße ist altlastenfrei. Das stellte Rechtsanwältin Barbara Behm gegenüber der SZ klar. Im Artikel „Gefährliche Chemikalien bei Robur geborgen“ sei der Eindruck entstanden, dass auch das Grundstück ihres Mandanten davon betroffen sei, so Frau Behm. Sie vertritt den Eigentümer aus Frankreich, der das Werkhallengrundstück in der Marschnerstraße 27 gekauft hat.

Die SZ hatte über die Bergung von gefährlichen Abfällen am 13. Dezember auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Robur-Werke in der Eisenbahn- und Bahnhofstraße berichtet. Das Umweltamt hatte die Bergung veranlasst, weil der Eigentümer der Grundstücke an der Eisenbahn- und Bahnhofstraße gefährliche Stoffe nicht entsorgen lies. Das Betriebsgelände des Fahrzeugbauers ist nach dessen Auflösung an verschiedene Eigentümer verkauft worden. (mh)

