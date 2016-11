Eine Riesenzelle und mehr Besucher Doppelter Grund zur Freude im Saurierpark Kleinwelka: Die Saison lief gut und das neue Empfangsgebäude feiert Richtfest.

Die Urzelle ist entstanden. Architekt Stefan Rimpf und BBB-Chef Volker Bartko freuen sich über den gelungenen Kuppelbau am Saurierpark in Kleinwelka. Jetzt geht es im Inneren weiter. Das neue Eingangshaus soll im April 2017 fertig sein. © Robert Michalk

Ein Ufo hat keine Holzbalken – genauso wenig wie die futuristische Konstruktion aus Stahl und Folie, die in den vergangenen Monaten am Saurierpark in Kleinwelka emporgewachsen ist. Auch sie hebt sich fremdartig leuchtend von der Landschaft ab und scheint nicht so ganz von dieser Welt zu sein. Die Vollendung der transparenten Gewölbekuppeln des neuen Empfangsgebäudes „Mitoseum“ am Saurierpark war am Donnerstag dann auch Anlass für ein kreatives Richtfest. Statt eines Zimmermannes erbot sich der Bauleiter Walter Morlock fürs Verlesen des Richtspruchs. Dies geschah mangels Gebälks erhöht auf einem Kran. Im Anschluss hieben er, der Architekt Stefan Rimpf und Volker Bartko, Geschäftsführer der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen (BBB), lange Nägel in einen eigens für die Feierlichkeit heranorganisierten Balken hinein.

Vor 18 Monaten war der Grundstein für das Empfangsgebäude gelegt worden, erinnerte Volker Bartko von der städtischen Gesellschaft, die den Saurierpark betreibt. Die Bauzeit sei relativ schnell vergangen, auch wenn es zwischendurch einige Probleme mit der Statik gegeben hatte, bemerkte er. Das ehrgeizige Ziel, schon im Jahr 2016 zu eröffnen, sei aber wohl zu ehrgeizig gewesen. Dafür bekräftigte Bartko noch einmal den neu gesetzten Eröffnungstermin. Am 8. April 2017, eine Woche vor Ostern, wird es so weit sein. Schon jetzt macht der Rohbau auf den BBB-Chef sichtlich Eindruck.

Ein Spinosaurier begrüßt die Gäste

Die Erschaffer des kugeligen Gebildes, das Zellen während ihrer Teilung symbolisiert, sind der Schleswig-Holsteiner Architekt Stefan Rimpf und die bayrische Spezialbaufirma Velabran. Auch sie haben mit dem „Mitoseum“ Neuland betreten. „Es ist das erste Mal, dass wir ein Gebäude in dieser Größenordnung und Komplexität ausführen. Hier stecken viele Innovationen drin“, sagt der Architekt. Design und Technik sind so neu, dass Werner Fröhlich, der Chef der Münchner Firma Velabran, einen patentähnlichen Gebrauchsschutz für diese Konstruktion beantragen will.

Die verwendeten Folienkissen böten viele Vorteile, wie Fröhlich erklärt. Sie sind im Vergleich zu Glasscheiben leicht, schnell montierbar und UV-durchlässig. Heißt, man könnte sich in dem Gebäude sogar ein wenig sonnen. Einen Nachteil haben die Folien: Sie sind leichter mutwillig zu beschädigen. Besucher werden aber ohnehin nicht so einfach an sie herankommen, da am Fuß der Kuppeln noch Erdreich aufgeschüttet wird.

Zwei-Millionen-Investition

„Verbaut wurden 1389 Rohre, die in 269 Knoten zusammengesteckt sind. Die Kuppeln haben insgesamt ein Stahlgewicht von 84 Tonnen. Die 463 Folienkissen weisen eine Gesamtoberfläche von rund 2 300 Quadratmeter auf“, nennt der BBB-Chef Volker Bartko, ein paar Zahlen. Die Folienkissen sind mit Luft gefüllt und verleihen so den riesigen Zellen ein kugelrundes Aussehen. Da es sich um transparenten Kunststoff handelt, sind die Räume von Tageslicht durchflutet.

Der Bau des neuen Eingangshauses wird etwa zwei Millionen Euro kosten. Es löst das alte Kassengebäude ab, das abgerissen wird. Im „Mitoseum“ sollen die Besucher künftig mit allen Sinnen auf das sie erwartende Urzeiterlebnis eingestimmt werden. Tief beeindrucken soll ein 15 Meter hoher Spinosaurier, der sich automatisch bewegt und in der größten, 22 Meter hohen Kuppel stehen wird. Morlock hat ihn bereits in Aktion gesehen: Imposant aber nicht bedrohlich, sei er. Auch gibt es künftig in der kleinsten Kuppel eine Multimedia-Show. Zum Interieur der filigranen Riesenzellen gehören außerdem ein Kassentresen, ein Souvenirladen, ein Bistro, eine Galerie zum Verweilen und Toiletten. Bis zu tausend Besucher sollen hier pro Stunde ohne Stau und stressiges Gedränge durchgeleitet werden können.

Saurierparkchefin Bianca-Diana Dorkó blickt derweil zufrieden auf die diesjährige Saison. Zwischen April und Oktober haben sich mehr als 220 000 Gäste die Urzeitriesen angeschaut, so ihre erste Schätzung. Nach vollständiger Auszählung der Besucherzahlen hofft Dorkó, ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr verbuchen zu können. „Allein im Juli und August hatten wir insgesamt 80 000 Gäste“, berichtet die Parkleiterin. Am 31. Oktober hatte der Park seine Tore geschlossen. Im April wird er wieder seine Dinosaurier präsentieren. Dann können Besucher durch das neue Eingangsgebäude ins Mesozoikum – die Zeit der Dinos – eintauchen.

