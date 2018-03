Eine richtungsweisende Entscheidung Der Liefervertrag für das Trinkwasser soll die Versorgung in Weißwasser für Jahrzehnte sichern. Die Wasserfassung Bärwalder See kommt.

Blick auf das Biosphärenreservat in Bärwalde. Von dort soll künftig das Trinkwasser für Weißwasser kommen. © Jens Trenkler

Weißwasser. Mehr als nur eine richtungsweisende Entscheidung ist während der Stadtratssitzung am Mittwoch gefallen: Das Trinkwasser für die gesamte Region soll ab 2022 aus dem Uferfiltrat des Bärwalder Sees gewonnen werden. Darüber hinaus haben die Stadtwerke Weißwasser mbH (SWW), die Stadt Weißwasser und der Wasserzweckverband „Mittlere Neiße-Schöps“ (WZV) einen langfristigen Wasserliefervertrag geschlossen. Dieser soll für die kommenden 40 Jahre die Trinkwasserversorgung für etwa 35 000 Einwohner langfristig sichern. Insofern sei der Vertrag nach Ansicht von SWW-Chefin Katrin Bartsch „ein Meilenstein“ und das Ergebnis „von zehn Jahren gemeinsamer Anstrengungen“.

Trinkwasserlieferung bis 2022

Das Vertragswerk als solches ist in mehrere Abschnitte gegliedert. Zunächst ist geregelt, dass seit Januar dieses Jahres 2018, folgend bis 2022, ein Teil des benötigten Trinkwassers im Norden des Landkreises über die bereits in Betrieb genommene Leitung zwischen Boxberg und Weißwasser läuft. Derzeit fließen nach Angaben des WZV gut 800 Kubikmeter pro Tag durch die 22 Kilometer lange Leitung. Diese befindet sich im Eigentum des WZV und kostete 7,9 Millionen Euro. Mit fünf Millionen Euro beteiligte sich die Lausitz Energie und Bergbau AG (Leag). Bislang stammte das gesamte Trinkwasser für Weißwasser, die Verwaltungsgemeinschaft Schleife sowie für Gablenz und Krauschwitz nämlich aus dem Wasserwerk in Schwarze Pumpe. Noch heute kommt ein Teil des Wassers dorther, allerdings wird spätestens 2022 damit Schluss sein. Hintergrund sind die Wasserlieferverträge, die einst mit dem Bergbauunternehmen und dem WZV geschlossen wurden, als das Wasserwerk Weißwasser am Schweren Berg wegen des heranrückenden Tagebaus Nochten seinen Dienst eingestellt hatte und zurückgebaut wurde. Diese Verträge laufen aus.

Bärwalder See im Fokus

Deshalb befasst sich der zweite Abschnitt des neuen Wasserliefervertrages auch damit, woher das Trinkwasser ab dem Jahr 2023 kommen soll. Ursprünglich standen dabei zwei Varianten zur Debatte: eine weitere Trinkwasserfernleitung zwischen Boxberg und Sdier oder die Wasserfassung Bärwalde, die Trinkwasser aus dem Uferfiltrat des Bärwalder Sees entnehmen soll. Für letztgenannte Variante habe man sich nun entschieden. „Die Vorplanung und Kostenschätzung befassen sich nicht mehr mit der Frage ob, sondern wo das Wasser am Bärwalder See entnommen werden soll“, erklärt Katrin Bartsch. Erste Probebohrungen an Sachsens größtem See hätten den genauen Standort der Pumpanlage noch nicht zutage gefördert, wie Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) bereits während der Januar-Ratssitzung erläuterte.

Die Entscheidung, Wasser aus dem Untergrund des Sees zu nehmen, sei dennoch „verbindlich“. Das legen vor allem die Zahlen in Sachen Wirtschaftlichkeit nahe. Hatte man für eine neue Leitung zwischen Sdier und Boxberg Kosten von 24,4 Millionen Euro errechnet, liegt die Wasserfassung Bärwalde mit etwa 14,4 Millionen Euro ganze zehn Millionen Euro unter den Kosten für eine neue Leitung. Seit Monaten beschäftigt sich darüber hinaus ein Expertenteam mit der Frage, ob die Wasserentnahme aus dem Uferfiltrat des Sees dessen Grundwasserstand ändert. Denn es darf nur Wasser aus dem Filtrat unter dem See genommen werden, wenn dessen Wasserstand über 123 Meter bleibt. Eine abschließende Prüfung soll bis Ende Juni dieses Jahres vorliegen.

Hausaufgaben bleiben noch

Einstimmig hat nun der Stadtrat in Weißwasser dem Vertragswerk zugestimmt. Man sei damit nun der Zielgeraden ein Stück näher gekommen, allerdings liege insbesondere vor den Bürgermeistern der WZV-Kommunen noch ein Stück Arbeit. Noch ist die Finanzierung der Wasserfassung Bärwalde nämlich nicht geklärt. „Es geht immer noch um Geld von Dritten“, betont beispielsweise Torsten Pötzsch. Verhandelt werden müsse insbesondere mit dem Bund und dem Freistaat, wie auch WZV-Geschäftsführerin Petra Brünner einräumt. „Wir stehen in engem Kontakt mit den Ministerien“, sagt sie. Schließlich müsse das Wasserwerk in Boxberg ebenfalls für die Wasserfassung Bärwalde umgebaut werden, „was auch Geld kosten wird“.

Als einen „wichtigen und weitreichenden Schritt“ betrachtet Ronald Krause (SPD) dennoch den neuen Vertrag. Andreas Friebel (Klartext) ist froh, dass sich eine langfristige Lösung anbahnt.

zur Startseite