Eine Region will bekannter werden Die Lommatzscher Pflege besteht 2017 seit genau 500 Jahren und hat in dieser Zeit einen Bedeutungswandel erlebt.

Das Jubiläumsjahr nutzen – Dr. Anita Maaß, Bürgermeisterin von Lommatzsch. © Claudia Hübschmann

Im kommenden Jahr feiert die Lommatzscher Pflege den 500. Jahrestag ihrer Ersterwähnung. Das ist Anlass für den Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege, ein Festjahr vorzubereiten. „Dabei soll der Stolz der Menschen in die Identifikation mit der Region in den Vordergrund gerückt werden“, sagt Kristin Zschäbitz, Mitarbeiterin im Förderverein. Die Lommatzscher Pflege habe in den vergangenen fünf Jahrhunderten einen Bedeutungswandel erlebt.

Heimatgefühl vermitteln

Einst als Verwaltungsbezirk laut Stiftsurkunde des Klosters Sankt Afra in Meißen am 1. September 1517 gegründet, ist sie heute Kulturlandschaft und Ackerbaugebiet. „Wir wollen nach außen bekannter werden. Unsere Zielgruppe sind vor allem die Bauern, die den Boden bearbeiten“, sagt Kristin Zschäbitz. Die Lommatzscher Pflege umfasst ein Gebiet von 464 Quadratkilometern, auf dem rund 36 000 Menschen in zehn Gemeinden leben. Diese können in den kommenden vier Jahren als Leader-Fördergebiet auf rund zehn Millionen Euro aus EU-Fördergeld hoffen.

Im kommenden Jahr soll mit Veranstaltungen den Menschen ein Heimatgefühl vermittelt werden. So gibt es im Juni kommenden Jahres in Lommatzsch ein Symposium mit dem Titel „Europäische Region mit Zukunft“. Zu sehen sein wird die Ausstellung „Geschichte unterm Acker“, die schon in Nossen zu sehen war und derzeit in Wermsdorf steht.

Broschüre mit Geschichten

„Wir wollen im Jubiläumsjahr aber vor allem bestehende Veranstaltungen nutzen, um auf das 500-jährige Bestehen der Lommatzscher Pflege hinzuweisen“, sagt Anita Maaß (FDP), Bürgermeisterin von Lommatzsch und Vorsitzende des Fördervereins. So wird es beispielsweise einen offiziellen Festakt zum Handwerker- und Dreschtag in Schleinitz Anfang September geben. Erarbeitet wird derzeit auch eine Broschüre mit Geschichten aus der Lommatzscher Pflege. Sie wird zunächst eine Auflage von 300 Exemplaren umfassen und in den Gemeindeverwaltungen erhältlich sein. „Heimat ist kein Ort, sondern Heimat ist ein Gefühl. Wir wollen dieses Heimatgefühl vermitteln und stärken, die Lommatzscher Pflege als eine Region der Zukunft darstellen“, sagt Kristin Zschäbitz.

zur Startseite