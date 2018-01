Schwarzbachs Woche Eine Region sieht rot Strehla sehnt sich nach der Farbe der Liebe und Riesa kämpft mit den Brücken. Ein Rückblick.

Riesa. Wenn Entscheider den Rotstift ansetzen, hat das meist kein gutes Ende, liebe Leser. Doch in Strehla wünscht man sich derzeit nichts lieber als ein bisschen rote Farbe. Nur einen Klecks, mehr will man doch gar nicht. Danach wird man wieder Ruhe geben. Jetzt mal ehrlich: Die paar Milliliter rote Farbe werden die Entscheider in Radebeul doch noch übrig haben!

Nein, nein. Falls Sie jetzt denken, dass man in Strehla darauf steht, sich gern selbst Leid zuzufügen, liegen Sie leider falsch. Auch wollen sich die Verantwortlichen keineswegs in brenzlige Situationen bringen. Ganz im Gegenteil. Rote Farbe muss nicht immer ein Symbol des Scheiterns sein, außer in der Schule natürlich. Andernorts kann sie durchaus auch eine positive Wirkung haben. Beispielsweise im Büro des Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge mit Sitz in Radebeul. Der stellt den Regionalplan für das Gebiet zwischen Strehla und Sebnitz auf. Und entscheidet somit bald indirekt darüber, ob und wie viel Fördergelder wohin fließen. Was mancherorts für Aufruhr sorgt.

In Strehla machte man sich jahrelang nichts daraus, auf der Karte des Planungsverbandes vernachlässigt zu werden. Bisher hatte man aber auch keinen Nachteil davon, die Farbe des Feuers, der Leidenschaft und der Liebe nicht bei sich zu wissen. Doch künftig würden laut Strehlas Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) Fördermittel für die öffentliche Infrastruktur stärker daran geknüpft, ob ein Ort eine zentrale Funktion für die Gegend erfüllt. Dafür muss er den kleinstmöglichen roten Punkt für ein „Grundzentrum“ vorweisen.

Rot steht ja bekanntlich für Vitalität und Energie, es soll den Kreislauf und Stoffwechsel anregen. In Strehla funktioniert das derzeit wunderbar. Weil der rote Punkt künftig zum Indikator für die eigene Weiterentwicklung werden könnte, klingeln die Alarmglocken. Sport- und Freizeitstättenbau, Fördergelder, Genehmigungen für Wohnbaugebiete – alles steht infrage. Doch wie immer, wenn man was erreichen will, braucht man prominente Befürworter.

Die JVA Zeithain hat Justizminister Sebastian Gemkow (CDU), die Strehlaer wollen Thomas de Maizière (CDU) ins Boot holen. Immer schön groß denken: Eine Philosophie, die man sich in Strehla womöglich aus dieser einen Nachbarstadt abgeguckt, auf deren Name ich gerade nicht komme. Doch immerhin hat sie den mittleren roten Punkt bekommen. Statt groß muss man dort aber derzeit ganz klein denken. Denn die rote Farbe ist in mancher Hinsicht zwar ein Segen, aber auch kein Allheilmittel. So hat diese Stadt beispielsweise immer wieder mit Brücken zu kämpfen. Mal hat man bei einer Brücke den Zeitpunkt verpasst, an dem die Sanierung günstiger gewesen wäre als der Abriss. Von diesem Moment an ist die Brücke dann eher Sehenswürdigkeit als Nutzobjekt, aber man kann nicht alles haben, liebe Leserinnen und Leser. Mal muss eine Brücke in langwierigen Prozessen erneuert werden, was immerhin noch als Paradebeispiel für die wunderbaren Sanierungen in der Stadt dienen kann. Und Schaulustigen als Beschäftigung. Und mal läuft es auch wieder richtig holprig. Dann stellt man überrascht fest, dass zwei bereits eingeschränkt nutzbare Brücken noch mehr Probleme bereiten, als man ursprünglich dachte. Eine müsste gar erneuert werden, was beim Blick in die Stadtkasse natürlich für Übelkeit sorgt.

Na ja, besondere Zeiten erfordern bekanntermaßen besondere Maßnahmen. Wir in Riesa sind da immer recht offen für radikale Lösungen. Warum nicht einfach mal den Rotstift ansetzen und der Farbe ihre gefürchtete Aura zurückgeben? Als der Straßenbelag aus der Stadt kommend bis kurz vor die vier Brücken, von denen zwei jetzt den bösen Onkel spielen, erneuert wurde, kamen die Autofahrer auch mit Umleitungen zurecht. Ob nun über Nickritz und Mergendorf oder über die Stadthalle Stern, viele Wege führen nach Poppitz. Da müssen wir uns doch jetzt keinen Stress machen wegen zwei überflüssigen Brücken. Lieber das Geld sparen und anderweitig einsetzen, da hat man doch viel mehr davon. Und immerhin ist der Fahrrad- und Fußweg nicht betroffen. Wer also aus Poppitz in die Stadt will, kann immer noch laufen. Tut dem Körper gut. Oder aber wir streichen den Fußgängern und Radfahrern ihren Weg und lassen die Umleitung für die Autos über eben diesen laufen. Einspurig mit Ampel, ist ja klar.

Diese Woche kann wohl kaum eintöniger werden.

