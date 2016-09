Eine Rechnung ist noch offen Der Radeberger SV muss am Sonntag gegen die Sportfreunde 01 Nord ran.

© Uwe Soeder

Fußball, Stadtoberliga Dresden. Am vierten Spieltag der Stadtoberliga Dresden geht es für den Radeberger SV um die Aufarbeitung von Altlasten. Mit dem Gegner Sportfreunde 01 Nord haben die Bierstädter noch eine Rechnung offen. In der vergangenen Saison unterlag man im Viertelfinale des Stadtpokals bei den Sportfreunden mit 1:5. Allerdings wird das Punktspiel am Sonntag nicht im heimischen Gefilde des Gegners an der Meschwitzstraße stattfinden, da der dortige Kunstrasenplatz erneuert wird. Um 15 Uhr wird die Partie auf dem Kunstrasen neben dem DDV-Stadion an der Lennéstraße angepfiffen. Die Vorzeichen sprechen für Radeberg. Die Sportfreunde kassierten vor Wochenfrist eine böse 1:8-Schlappe beim Post SV und haben in den ersten drei Begegnungen erst einen Punkt ergattert. (jj)

zur Startseite