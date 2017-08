Eine Rarität: ein DeLorean mit Flügeltüren Die zweiten „Insel Classics“ finden am Sonnabend am südlichen Ende des Bärwalder Sees statt.

Robert Noack bietet Rundfahrten mit einem DeLorean DMC 12 an. Und er ist der Initiator des Oldtimertreffens in Uhyst. © Sven Ellger

Wer Sonnabendmorgen erst einmal am Taucher landet, ist falsch! Denn jenes Uhyst, welches an jenem Morgen Hunderte alte Autos ansteuern werden, liegt an der Spree – also am südlichen Ende des Bärwalder Sees. Grund dafür: die zweiten „Insel Classics“, ausgerichtet vom starken Heimatverein des Ortes.

Robert Noack ist als Jahrgang 1982 etwas über der Baujahresgrenze für echte Oldtimer, die mindestens 30 Jahre auf dem Buckel haben müssen. Damit ist er aber genau so jung wie sein Traumauto: ein amerikanischer DeLorean mit Flügeltüren, echt berühmt durch die dreiteilige Kinofilmserie „Zurück in die Zukunft“. Davon wurden damals in drei Jahren rund 9 000 gebaut. 6 000 fahren noch, davon rund 200 in Deutschland, erklärt der Uhyster Automechanikersohn, der ihn sich per Schiff überführen ließ. Denn seine Passion sind Filmautos. Er besitzt auch einen gelben Fiat 500 namens Luigi (aus „Cars“) und einen Trabant Kübel, derzeit im Jurrasic-Park-Ranger-Design.

„Wir haben jetzt schon 150 Anmeldungen – wobei der Typ egal ist und eine Mail reicht.“ Der Eintritt kostet pro erwachsenen Fußgänger oder einfahrenden Old- wie Youngtimer gleich. „Also selbst ein voller Robur-Bus zahlt für alle nur einmalig fünf Euro“, erklärt Noack. Besucher unter 14 Jahre sind sowieso frei.

