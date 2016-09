Eine Rakete für die Klassensprecher-Wahl Schüler können über mehr Dinge mitentscheiden, als sie oft glauben. An der Sebnitzer Oberschule ist das jetzt Thema.

Die Klasse 6b der Sebnitzer Oberschule „Am Knöchel“ hat ihren Klassensprecher längst gewählt. Mit ihrer gemeinsam gebastelten Rakete gewannen sie außerdem den Preis für die beste Wahlurne. © Friedemann Brause

Sebnitz. Selbstbewusst sollte er sein, aber auch vertrauenswürdig und verständnisvoll gegenüber seinen Mitschülern. Das sind nur einige Eigenschaften, die Mandy Merker und Friedemann Brause zur Antwort bekamen, als sie die Schüler der Sebnitzer Knöchel-Oberschule fragten, welche Eigenschaften ein Klassensprecher mitbringen sollte. Gemeinsam mit dem DRK-Mehrgenerationenhaus hat die Initiative „Hier. Bewegen. Wir!“ die Oberschüler zum Schuljahresbeginn beim Prozedere der Klassensprecher-Wahlen unterstützt.

Bisher liefen die Wahlen immer mehr oder weniger nebenbei ab. Zum Schuljahresanfang werden Zettel verteilt, auf die dann jeder einen Namen schreibt. Der am meisten Genannte ist dann Klassensprecher. Was stimmt nicht an dieser Methode? Es fehlt das Element, dass Kandidaten sich zur Wahl stellen, erklärt Friedemann Brause, dass sich die Schüler vorher Gedanken machen, was sie erreichen wollen und ob sie das Amt überhaupt übernehmen wollen. Weiterer Nachteil: Es kann passieren, dass in einer Klasse mit über 20 Schülern dann zehn verschiedene Namen auf den Zetteln stehen. Dann reichen im Extremfall schon drei Stimmen zum Gewinnen. Ein so gewählter Klassensprecher hat aber nicht wirklich eine Mehrheit hinter sich.

Also übernahmen Mandy Merker und Friedemann Brause in jeder Klasse eine Stunde, in der es darum ging, wozu ein Klassensprecher, ein Schülerrat und ein Schülersprecher überhaupt da sind. Das Ziel ist es, eine Kultur der Beteiligung zu etablieren. Die Jugendlichen sollen in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Interessen zu vertreten.

Das geht nämlich durchaus. „Die Schüler können viel mehr mitgestalten, als sie vermuten“, erklärt Friedemann Brause. Ein Beispiel ist die Schulkonferenz, die zweimal pro Halbjahr tagt. Sie entscheidet unter anderem über die Unterrichtszeiten, allgemeine Regelungen zu den Klassenfahrten und die Hausordnung der Schule. In dem zwölfköpfigen Gremium sind Lehrer, Eltern und Schüler zu gleichen Teilen vertreten, jeweils mit vier Sitzen.

Mit Eltern Zweidrittelmehrheit

Die Schüler können sich dort einfach hinsetzen und zuhören, was die Erwachsenen beschließen – oder sie können das vertreten, was ihr Schülerrat zuvor beschlossen hat. Wenn sie sich mit den Eltern zusammentun, haben sie sogar eine Zweidrittelmehrheit.

Es gehe aber nicht vordergründig um Kampfabstimmungen, erklärt Friedemann Brause, sondern darum, dass die Meinungen der Schüler überhaupt Gehör finden. Für die Wahl des Schülersprechers, der die Interessen aller Schüler gegenüber Lehrern und Eltern vertritt, hat die Initiative „Hier. Bewegen. Wir!“ einigen Aufwand betrieben: Es wurden Wahlkabinen und Wahlurnen organisiert sowie Wahlbenachrichtigungen und Stimmzettel gedruckt. Kurz vor dem geplanten Termin musste die Wahl allerdings abgesagt werden – es hatte sich kein Kandidat gefunden.

Für die Initiatoren ist das Projekt damit trotzdem nicht gescheitert – ganz im Gegenteil. Durch dieses unverhofft aufgetauchte Problem lernen die Schüler, dass sie jetzt Verantwortung übernehmen und gemeinsam eine Lösung finden müssen, erklärt Mandy Merker. Das sei ein wichtiger Teil des Prozesses. Denkbar sei beispielsweise, dass die Aufgaben des Schülersprechers auf mehrere Schultern verteilt werden. Darüber macht sich der Schülerrat jetzt Gedanken. Im kommenden Jahr werde es sicher einfacher. „Beteiligung muss gelernt werden wie alles andere auch“, sagt Mandy Merker.

