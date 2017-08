Eine Pumpe fürs Grobe Das Riesaer THW bekommt ungewöhnliche Technik. Spätestens beim nächsten Hochwasser wird sie gebraucht.

Tobias Meinhardt (l.) und André Simsohn vom Riesaer THW an der Hochleistungspumpe. Ein Modell wie dieses wird bald auch in Riesa stationiert sein. Bis zu 25 000 Liter Wasser soll sie pro Minute abpumpen können. © Sebastian Schultz

Mit der Ausrüstung kann Danilo Fast zufrieden sein. „Im Landkreis Meißen sind wir schon gut aufgestellt“, sagt der Chef des THW-Ortsverbandes Riesa. Das Vereinsgebäude in Gröba ist noch recht neu, auch im eigenen Fuhrpark ist nur noch ein Fahrzeug älter als zehn Jahre. Mancher Feuerwehrmann mag da eine Träne verdrücken. Wobei der THW-Chef für Neid keinen Grund sieht. „Man darf nicht vergessen, dass bei uns derzeit in großem Stil ausgetauscht wird.“ Die Fahrzeuge, die in der letzten Zeit dazugekommen sind, müssen folglich auch einige Jahre halten. Es könne gut sein, dass der Fuhrpark auch in 15 Jahren noch der gleiche sei wie jetzt. „Ich weiß auch, dass manche Ortsfeuerwehr noch mit dem LO ausrückt. Aber das THW hat auch ein anderes Einsatzkonzept: „Wir sind fürs Grobe zuständig.“

Das spiegelt sich auch in der neuesten Anschaffung der Ortsgruppe wieder. Eine Pumpe, die im Hochwasserfall zum Einsatz kommen soll. „Es ist die leistungsstärkste Pumpe, über die das THW verfügt“, erklärt Danilo Fast. Gerade einmal sieben Stück davon gibt es in den Ortsvereinen in Deutschland. 25 000 Liter Wasser in der Minute soll die Anlage bewegen können. So ein Monstrum kommt natürlich nicht bei jedem vollgelaufenen Keller zum Einsatz, sondern bei größeren Flächen. Etwa, wenn Flutwasser von einem Industriegelände abgepumpt werden muss. Die neue Pumpe ließ sich am Freitag auch der oberste Dienstherr der Bundesbehörde vorführen. Was Innenminister Thomas de Maizière (CDU) zu sehen bekam, war allerdings streng genommen noch nicht die Riesaer Pumpe – sondern eine baugleiche Anlage, die eigentlich nahe der deutsch-holländischen Grenze beheimatet ist.

Doppelter Politiker-Besuch

Neben dem Innenminister besuchte auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich das Riesaer THW. Für Ortsverbandschef Danilo Fast ist das auch in Wahlkampfzeiten ein Zeichen von Anerkennung. Und die Gelegenheit, über die Arbeitsbedingungen der Ehrenamtler zu sprechen. Denn so gut die Technik auch ist: Die Helfer beschäftigt noch etwas anderes. Er habe manchmal den Eindruck, dass gar nicht so recht klar sei, dass man das THW auch anfordern könne. „Der Sturm in Schönfeld, das war zum Beispiel ein klassischer Fall, in dem wir zeigen können, was das THW leisten kann.“ Das Problem: Man werde relativ selten angefordert, obwohl die örtlichen Einsatzleiter eigentlich um die Behörde wissen müssten. Das sei teilweise etwas frustrierend für die Mitglieder.

Darüber hinaus würde er sich eine bessere Verzahnung der verschiedenen Hilfseinrichtungen im Landkreis wünschen. „Da sind wir zwar auf einem guten Weg, aber es ist noch mehr möglich.“ Ein Beispiel hat Fast auch gleich parat: „Bei Großveranstaltungen in der Sachsenarena sind DRK und Feuerwehr regelmäßig vor Ort. Die kennen sich dort aus.“ Die THW-Leute dagegen würden eben nicht jeden Winkel kennen. Sollte doch einmal etwas passieren, könnte das wertvolle Zeit kosten.

Deutlich weniger Sorgen bereitet dem THW-Chef der Nachwuchs. Der wird sogar immer jünger. „Früher kamen die Leute mit 13, 14 Jahren in die Jugendgruppe. Heute schicken die Eltern sie schon mit acht bis zehn zu uns. Das ist schon eine Herausforderung für die Jugendbetreuer.“ Die müssten dann eben etwas spielerischer an die Inhalte heranführen. Wie der Übergang der Kinder zu den Erwachsenen klappen wird, könne er noch nicht sagen, weil es bei den ganz Jungen noch keine Erfahrungen gibt. „Bisher ist aber immer der Großteil aus der Jugendgruppe in die normale Ausbildungsgruppe übergegangen.“ Weil es mittlerweile auch genügend Arbeitsplätze in der Region gibt, würden auch nicht mehr so viele Leute aus Riesa weggehen. „Das bemerken auch wir beim THW.“ Insgesamt 43 Mitglieder zählt das Riesaer THW aktuell, hinzu kommen noch 14 Mitglieder aus der Jugendgruppe.

Damit das ehrenamtliche Engagement auch weiter so hoch bleibt, würde sich Danilo Fast manchmal noch den einen oder anderen Anreiz wünschen. „Und wenn es nur ist, dass die Busfahrkarte ein bisschen günstiger ist – aber diesen Wunsch höre ich häufig.“ In diesem Punkt könne die Politik dann tatsächlich ein Zeichen für das Ehrenamt setzen.

