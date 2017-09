Eine Premiere für Dynamo Zum ersten Mal treffen Darmstadt 98 und die Schwarz-Gelben in einem Pflichtspiel aufeinander. Dennoch haben beide Vereine eine gemeinsame Vergangenheit.

Vor mehr als viereinhalb Jahren gab es die Partie Dynamo gegen Darmstadt bereits einmal. Im türkischen Trainingslager bezwangen die Dresdner um Cristian Fiel die Lilien mit Danny Latza (inzwischen bei Mainz 05) Darmstadt) mit 2:1. © Lutz Hentschel

Am Sonntag gibt es eine Premiere. Denn das Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und Dynamo Dresden hat es auf Pflichtspielebene bislang noch nicht gegeben. Allerdings trafen beide Vereine in der Winterpause der Saison 2012/13 im Trainingslager im türkischen Lara aufeinander. Damals spielten die Lilien in der 3. Liga, Dynamo eine Klasse höher. Am Ende setzten sich die Dresdner nach einem Pausenrückstand noch mit 2:1 durch. Die Treffer machten Robert Koch und Tobias Jänicke.

Während bei den Schwarz-Gelben kein Spieler von damals mehr aktiv ist, steht mit Aytac Sulu der Darmstädter Abwehrchef noch immer auf dem Platz. Kleiner Funfact am Rande: Der inzwischen 31-Jährige war von den 98ern erst am 13. Januar 2013 – also einen Tag vor besagtem Testspiel – unter Vertrag genommen worden.

Auch ohne ein spielerisches Aufeinandertreffen gab es jüngst Zweikämpfe zwischen beiden Vereinen – mit dem (zunächst einmal) besseren Ende für die Hessen. Sowohl Artur Sobiech als auch Felix Platte wechselten im Sommer zum Team von Trainer Torsten Frings. An den beiden Stürmern hatte auch Dynamo Interesse gezeigt. Sobiech kam seither in allen Spielen zum Einsatz und zuletzt auch zweimal zum Torerfolg (gegen Bielefeld und in Heidenheim). Gegen die Neuhaus-Elf dürfte er also gesetzt sein. Auch Platte hatte sich jüngst in den Kader gespielt. Nach einer in Heidenheim erlittenen Gehirnerschütterung fällt der 21-Jährige am Sonntag aber definitiv aus.

Eine gemeinsame Vergangenheit haben die Darmstadt und Dynamo auch unter Transfergesichtspunkten: Zweimal kamen Spieler vom SV an die Elbe, vier Dresdner gingen den umgekehrten Weg. Beide SGD-Zugänge wechselten im Sommer 1999, nahmen an der Elbe aber völlige unterschiedliche Entwicklungen. Keeper Ignac Kresic avancierte in sieben Jahren zum Publikumsliebling, der 207-mal für Dynamo spielte und mit dem Verein 2004 in die 2. Liga aufstieg. Als völlige Enttäuschung blieb dagegen Goran Skeledzic in Erinnerung. Der Stürmer – wie Kresic Kroate – kam nur zu sieben Einsätzen, in denen er ohne Treffer blieb. Nach einem halben Jahr wechselte Skeledzic schließlich nach Klein-Karben und damit zurück nach Hessen.

Von Dynamo weg führte dagegen der Weg der Gebrüder Lense. Nach dem Abstieg in die vierte Liga im Jahr 2000 verließ zunächst der ältere der Beiden, Mittelfeldspieler Sascha, das Team von Trainer Cor Pot. Nach dem verpassten Wiederaufstieg ein Jahr später zog auch Rechtsverteidiger Benjamin nach. Auch die zwei weiteren Wechsel standen im Schatten eines Abstiegs – dem aus der 2. Liga 2014. Danach wechselte zunächst Tobias Kempe, den die Dresdner im Januar 2013 aus Paderborn geholt hatten, zu den Lilien. Dort ist er – nach einem Intermezzo beim 1. FC Nürnberg – immer noch aktiv. Nur vier Tage nach Kempe verließ mit Romain Brégerie schließlich auch der Abwehrchef die Schwarz-Gelben.

