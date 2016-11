Eine preisgekrönte Milchkanne für Hilda Das Begegnungszentrum Hilda in Colmnitz bekam das Kunstwerk geschenkt und weist so auf eine Aktion hin.

Frank Bezold vom Vorstand des Vereins Begegnungszentrum Hilda nahm die Kanne von Landeskuratoriumsmitarbeiterin Claudia Vater entgegen. © Petra Richter

Der Verein Begegnungszentrum Hilda im Klingenberger Ortsteil Colmnitz hat sich erfolgreich um eine preisgekrönte Milchkanne beworben. Der künstlerisch gestaltete Behälter entstand bei einer Aktion, auf die der Verein aufmerksam machen will.

Das Christlich-Soziale Bildungswerk Sachsen (CSB) ist Träger der Initiative „Lebensmittel sind wertvoll“, die hinter der Aktion mit mehreren kreativ gestalteten Milchkannen steht. Das Sächsische Landeskuratorium Ländlicher Raum unterstützt das CBS dabei. Schirmherr der Initiative ist Sachsens Minister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt (CDU).

In diesem Jahr steht dabei die Milch im Mittelpunkt von Aktionen rund um das Thema „Lebensmittel sind wertvoll“. Unter anderen wurden im Freistaat Laienkünstler und Kunstvereine aufgefordert, sich zu bewerben, je eine gebrauchte Milchkanne zu dem diesjährigen Thema künstlerisch aufzuwerten. Die Nachfrage war groß. 15 solcher Kannen wurden daraufhin gestaltet.

Zum 19. Sächsischen Landeserntedankfest in Torgau wurden die Siegerkannen gekürt und in der Stadtkirche St. Marien ausgestellt. Danach waren die prämierten Kunstwerke auch noch in der Heimvolkshochschule in Kohren-Sahlis zu sehen.

Das CSB hatte bereits vorab darauf hingewiesen, dass sich soziale Einrichtungen aus Sachsen um die Kannen bewerben können. Das hatte der Verein Hilda aus Colmnitz auch getan – mit Erfolg. „Wir sind froh darüber, hatten uns genau um diese Kanne beworben“, sagt Petra Richter von Hilda. Das Kunstwerk, das von der katholischen Pfarrgemeinde „Schmerzhafte Mutter“ in Torgau gestaltet wurde, ist mit Fotos von Kindern aus der Dritten Welt beklebt. Zudem ziert der Schriftzug „Brot für die Welt“ in mehrfacher Ausführung den Behälter.

Die Kanne ist nun für jedermann in der Begegnungsstätte zu sehen. Dort gibt es auch eine Töpferwerkstatt, Yoga-Kurse, diverse kulturelle Angebote, Ausstellungen.

Am Sonnabend, 26. November, findet dort etwa ab 14 Uhr das traditionelle Neunerlei statt. Dabei stehen alle Räume für Gäste offen. Sie können dann neun Dinge basteln, backen, herstellen – wie Plätzchen oder Weihnachtsgestecke. (SZ/skl)

