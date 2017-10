Eine Pilgerreise auf fast 400 Seiten Bruni Hubert ist von Görlitz nach Spanien gewandert, 3 500 Kilometer weit. Jetzt veröffentlicht sie ihr Tagebuch.

Bruni Hubert hat ein Buch über ihre Pilgerreise geschrieben. Seit wenigen Tagen kann sie das fertige Werk in den Händen halten. © nikolaischmidt.de

Die nackten Zahlen stehen ganz am Ende des Buches. 3 510 Kilometer ist Bruni Hubert gewandert, und zwar an 137 Pilgertagen. Im Schnitt sind das 25,6 Kilometer am Tag. Geschlafen hat sie in dieser Zeit in 130 verschiedenen Unterkünften. Pro Tag sind durchschnittlich 39 Euro für die Pilgerreise draufgegangen. Und am Ende war die Görlitzerin neun Kilo leichter.

Fast zwei Jahre liegt dieses Ende nun zurück. Inzwischen ist die heute 53-Jährige wieder ein Stück weit in ihr „altes Leben“ zurückgekehrt, wohnt wieder mit ihrem Mann im Zentrum von Görlitz, betreut als Tagesmutter kleine Kinder – und kann das Fenster zu und die Heizung an machen, wenn es draußen ungemütlich wird. „Trotzdem hat sich einiges verändert“, sagt sie: „Ich bin gelassener geworden, dankbarer für die Dinge, die ich erlebe, vielleicht auch geduldiger.“ Zur Pilgerin wurde die evangelische Christin nicht ganz zufällig genau im Sommer 2015, als das jüngste ihrer drei Kinder das Abitur in der Tasche hatte. Bis dahin hatte sie noch nie eine Zeit, in der sie einmal nur für sich selbst verantwortlich war. „Einmal im Leben aber wollte ich allein sein und mich nur um mich selbst kümmern“, war ihre Motivation. Also wanderte sie auf dem Jakobsweg von Görlitz ins nordwestspanische Santiago de Compostela und noch 64 Kilometer weiter bis Finisterre, schrieb ihre Gedanken jeden Tag ausführlich in ihrem Tagebuch nieder und einmal pro Woche das Wichtigste in ihrem Internet-Blog. Dass daraus mal ein Buch wird, hatte sie nie geplant.

Und doch hält sie seit ein paar Tagen stolz das druckfrische Werk „Jakobsmuscheln à la Bruni“ in den Händen. Auf fast 400 Seiten gibt es vor allem ihre Tagebucheinträge wieder, dazu ein paar Fotos, ein paar Texte von anderen über sie und am Ende die Statistik. Auch erstaunlich persönliche Gedanken sind enthalten. Etwa, warum ihr Mann nicht so lange wandern möchte – aber sie während der Reise aus der Ferne unterstützt und sie zwischendrin auch für zwei Wochen besucht hat. Oder, wie sie mit ihrer Kraft am Ende war und nicht wusste, wo sie die nächste Nacht schlafen kann. „Zum Glück aber gab es nur zwei oder drei solcher Momente“, sagt sie. Alles in allem sei die Wanderung eine wundervolle Erfahrung gewesen: „Der Optimismus ist auch das Prägende in dem Buch.“

Eine Kielerin, die sie während der Wanderung in Frankreich kennengelernt hat, war die Erste, die ihr empfohlen hat, ein Buch über ihre Reise zu schreiben. Nach ihrer Rückkehr nach Görlitz im November 2015 taten das auch noch Andere. Bruni Hubert hielt Vorträge an der Volkshochschule und stellte fest: „Ich kann gar nicht so viel berichten, wie ich erlebt habe.“ In einem Buch ist das schon eher möglich. Schon im Januar 2016 begann sie, daran zu schreiben, im Sommer des gleichen Jahres war die Rohversion fertig. Dann ging es an die aufwendigen Details. Ihre Tochter übernahm das Lektorat: „Sie arbeitet als Dramaturgin am Theater in Altenburg und hat ein Gefühl für Sprache.“ Ihr Sohn half beim Formatieren und beim Einband, sodass es letztlich ein Familienwerk geworden ist, ein „sehr unperfektes, perfektes Buch“, wie Bruni Hubert betont. Unperfekt, weil beim Druck plötzlich alle Seitenzahlen rausgeflogen sind, weil manche Bilder schwarz-weiß statt bunt gedruckt wurden und sich beim Einband der alte, fehlerhafte Text statt der neuen, korrigierten Variante eingeschlichen hat. All das passt gut zum Thema des Buches, sagt die Autorin: „Man hat einen Plan und dann kommt es anders, als man denkt.“ Früher hätte es sie geärgert, heute muss sie darüber lachen.

Erschienen ist es über den BoD-Verlag, der einen Selbstverlag anbietet: Der Autor macht alles selbst, der Verlag druckt es nur. „Die anderen Verlage wollten viel Geld haben“, sagt Bruni Hubert. Letztlich blieb nur diese Variante, bei der sie lediglich 40 bis 50 Cent pro Buch erhält. Das aber ist ihr egal: „Ich habe es nicht des Geldes wegen geschrieben.“ Erhältlich ist das Buch bei Thalia in der Berliner Straße, in der Comenius-Buchhandlung Steinstraße, im Frauen-Fitnessstudio „Pour la femme“ am Demianiplatz sowie im Internet bei Amazon.

Bruni Hubert: „Jakobsmuscheln à la Bruni: 3 500 km auf Pilgerwegen durch Europa“ (Taschenbuch), Verlag Books on Demand (BoD), 388 Seiten, ISBN 978-3-7448-1057-9, Preis: 19,99 Euro

