Eine Ölspur quer durch Riesa Zwei Stunden lang war die Feuerwehr im Einsatz und beseitigte die kilometerlange Spur. Wer war der Verursacher?

Eine kilometerlange Ölspur zieht sich durch Riesa. Die Feuerwehr war mit 14 Kameraden im Einsatz. © Sebastian Schultz

Die Riesaer Feuerwehr war Freitagvormittag damit beschäftigt, eine kilometerlange Ölspur zu beseitigen. „Die Spur zieht sich von Oelsitz über die Pausitzer Straße, an der Trinitatiskirche vorbei bis zum Krankenhaus und zurück über Koch- und Kasernenstraße in Richtung Elbe. Von dort geht sie einmal quer durch Gröba und über die Hafenbrücke. An der Oststraße verliert sich die Spur“, erklärt Dieter Böcke von der Feuerwehr. 14 Kameraden waren mindestens zwei Stunden lang im Einsatz.

Wer die Ölspur verursacht hat, kann Böcke nicht sagen. „Wir haben einen Hinweis, aber ich habe nicht viel Hoffnung, dass wir etwas erfahren.“ Die Spur deute darauf hin, dass das Fahrzeug, das das Öl verloren hat, am Blumenladen vor dem Krankenhaus gewendet hat. Wenn der Verursacher nicht gerade „auf frischer Tat“ ertappt werde, sei es aber schwer, etwas nachzuweisen. In den meisten Fällen bliebe die Stadt auf den Kosten sitzen.

Bei einer Ölspur wie am Freitag kämen da leicht um die 1 500 Euro zusammen. Die Feuerwehr übernimmt dabei „nur“ die grobe Reinigung der Straße. Mit der Tiefenreinigung muss eine Spezialfirma beauftragt werden. (SZ/veb)

zur Startseite