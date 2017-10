Eine Oase für Familien Der Verschönerungsverein gestaltet eine Plattform am Kreuzfelsen. Dafür ist nicht nur Kraft nötig.

Mit vereinten Kräften bauen Mitglieder des Waldheimer Verschönerungsvereins auf einer Plattform am Rand des Festplatzes unterhalb des Kreuzfelsens ein Geländer auf. Das begrenzt ein Areal, das für die Erholung der Waldheimer gestaltet werden soll. © Dietmar Thomas

Die Mitglieder des Waldheimer Verschönerungsvereins nutzen, was andere nicht mehr brauchen. Mit Bordsteinen, die bei Straßenbauarbeiten übriggeblieben sind, haben sie am Ende des Festplatzes unterhalb des Kreuzfelsens eine Treppe gebaut. „Einige Steine haben wir auch selbst gegossen“, sagt der Vereinsvorsitzende Gerd Pfeifer. Die Treppe führt auf ein kleines Plateau, das früher einmal der Garten des Chefs vom Schlachthof gewesen sei.

Vor drei Jahren haben die Vereinsmitglieder die Fläche zum ersten Mal betreten. Weit gekommen sind sie allerdings nicht. „Dort sah es aus wie im Urwald“, so Pfeifer. Die Pflanzen hatten sich über viele Jahre ungehindert ausgebreitet und den Bereich überwuchert. Schüler der Förderschule haben damals geholfen, das Areal zu beräumen. Seitdem ist der Verschönerungsverein mehrmals im Jahr dort aktiv.

Jetzt haben die Mitglieder mit einigem Kraftaufwand in Richtung Zschopau ein rund 50 Meter langes Geländer aufgestellt. Die einzelnen Felder sind wieder gebraucht. Sie standen früher ebenfalls an der Zschopau und grenzten vor der Sanierung der Stützmauer den Parkbereich gegenüber der Spindelfabrik vom Wasser ab. Inzwischen wurden die „Füße“ der Geländerfelder verlängert. Mitarbeiter des Bauhofes haben mit dem Radlader geholfen, sie auf das Plateau zu heben. Mit einem großen Handbohrer und Spaten haben die Verschönerer Löcher ausgehoben, in die die Geländerteile einbetoniert wurden. Vereinsmitglied Dietmar Hack schweißte sie anschließend zusammen. Somit ist jetzt die Gefahr gebannt, dass jemand zu weit nach vorn tritt und von der einige Meter hohen Plattform fällt. Hat der Wind die Blätter im Herbst von den Bäumen geweht, ist von dort aus ein weiter Rundumblick in Richtung Rathaus, Florena und Diedenhain möglich.

Das Areal soll auch noch gestaltet werden. „Den ersten Ginkgobaum haben wir schon gepflanzt“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Karl Schuster. Voraussichtlich 2018 sollen ein runder Tisch und Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. Dann bekommt auch die Treppe ein Geländer. Es gibt noch weitere Ideen, die aber noch nicht spruchreif seien. „Es soll eine Oase für Familien werden“, so Schuster. Und den Festplatz komplettieren, auf dem jährlich die Waldheimer Filmmusic Classics über die Bühne gehen und der Zirkus gastiert.

Der heutige Festplatz sei nach der Wende das erste Gelände gewesen, auf dem Industriebrachen abgerissen wurden, erinnert sich Gerd Pfeifer. Dort standen Schlachthäuser, ein Eishaus und das Gaswerk. Senioren, die gern die Bänke an der Zschopau nutzen, hatten den Verschönerungsverein auf das Areal neben dem Festplatz aufmerksam gemacht. Das ist aber nicht nur über den Platz und die Treppen erreichbar, sondern auch über den sogenannten Holzpantoffelweg. Den Weg, der im unteren Drittel vom Meinsberger Berg abzweigt, haben die Waldheimer nach dem Anwohner Oscar Striegler benannt, der ihn früher ausschließlich mit Holzpantoffeln beging, weiß Gerd Pfeifer.

Nach der Aktion unterhalb des Kreuzfelsens plant der Verschönerungsverein für Sonnabend, 28. Oktober, bereits den nächsten Einsatz. Im Bereich der Steinhäuser an der Kriebsteiner Straße hatte der Verein 400 Bäume gepflanzt. Nicht alle sind angewachsen. Deshalb sollen an diesem Tag ab 9 Uhr Bäume nachgepflanzt und das Gelände gepflegt werden. Helfende Hände sind den Verschönerern willkommen.

