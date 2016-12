Eine Nummer zu groß Einen schwereren Start in die Champions League als gegen Eczacibasi Istanbul hätte der DSC nicht erwischen können.

Volleyballerin Gina Mancuso vom Dresdner SC probiert es mit einem Angriffsschlag von außen. Foto: Matthias Rietschel © Matthias Rietschel

Als es im dritten Satz 11:4 steht – für den Dresdner SC – und Eczacibasi Istanbul schon die zweite Auszeit nimmt, wittern nicht nur die Zuschauer eine kleine Chance. Schafft es das Team von Alexander Waibl tatsächlich, gegen den Klub-Weltmeister einen Satz zu holen? Es wäre mehr als eine Überraschung.

Doch dann kommt von der Bank eine Weltklasse-Spielerin wie die Türkin Neslihan, die ihre Mannschaft nach einer „So-la-la-Phase“ wieder zurück auf die Siegerstraße bringt und dem DSC keine Chance lässt. Mit dem 0:3 (17:25, 11:25, 21:25) ist das Erwartbare eingetreten. „Am Ende ist es so, dass wir unsere Grenzen aufgezeigt bekommen“, sagt der halbwegs wiedergenesene Waibl. „Es ist ein anderes Niveau. Die Spielerinnen schlagen deutlich höher und härter und sind viel erfahrener.“

Allein der Blick auf die Erfolgsliste macht deutlich, mit welchem Gegner es der DSC zum Auftakt in der Champions League zu tun bekam. Istanbuls Starting Seven mit Maja Ognjenovic, Jordan Larson, Tatiana Kosheleva, Tijana Boskovic, Thaisa, Rachel Adams und Gülden Kuzubasioglu hat zusammen sieben Olympia-Medaillen gewonnen. Dagegen kann der DSC lediglich einen vierten Platz durch Myrthe Schoot in Rio vorweisen. Auch ein anderer Vergleich macht deutlich, dass es sich am Mittwoch um ein Duell David gegen Goliath handelt. Der russische Superstar Kosheleva soll allein so viel verdienen, wie der DSC für seinen gesamten Kader ausgibt.

„Dass wir diese Spielerinnen sehen dürfen, ist eine Gnade. Da ein Ziel auszugeben, wäre Quatsch“, hatte Waibl schon nach der Auslosung gesagt und angekündigt: „Wir wollen das Beste aus uns herausholen und werden um jeden Punkt kämpfen.“

Anfangs schien der DSC von der Übermacht auf der anderen Netzseite zu sehr beeindruckt zu sein. „Klar ist da Respekt da, aber auch zurecht“, findet Waibl, in dessen Team einige Spielerinnen überhaupt zum ersten Mal in der Königsklasse aufschlugen. Und anders als in der türkischen Liga, in der es eine Ausländerregelung gibt, kann Eczacibasi in der Champions League in voller Stärke auflaufen. Massimo Barbolini hat also ein Luxus-Problem, von dem Waibl wohl auch noch in zehn Jahren nur träumen wird. Und dennoch schaffte es der DSC im dritten Satz, kurz Hoffnung aufkommen zu lassen. „Daher bin ich auch nicht unzufrieden. Wir sehen jedes Spiel in der Champions League als Highlight – und das war es auch heute“. Die Zuschauer sahen das ganz ähnlich.

zur Startseite