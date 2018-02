Eine neue Trasse für die B 101 Wenn der Industriepark Nord kommt, braucht Großenhain eine neue Ortsumfahrung.

Großenhain. Die Stadt will unbedingt eine neue Trasse für die B 101 im neuen Regionalplan des Landes stehen haben. Diesen Hinweis gab sie jetzt in einer Stellungnahme. Hintergrund ist der geplante Industriepark „Großenhain Nord“. Wenn der kommt, können sich die Verkehrsströme nicht durch die komplette Innenstadt wälzen. Das Land Sachsen sollte deshalb eine Verlegung der Bundesstraße schon in ihren Plänen festschreiben. Wohin, das ist allerdings die gute Frage. Seit 2005 gibt es im Flächennutzungsplan der Stadt eine eingezeichnete Trasse genau entlang der Bahnlinie. Allerdings sind diese Überlegungen nie großartig weiter verfolgt worden und auch nicht automatisch für die Zukunft gesetzt. Schließlich ist gar nicht klar, ob eine Bundesstraße dort platzmäßig entsprechend aller Vorgaben überhaupt noch möglich wäre. Im gleichen Zusammenhang spricht sich die Stadt dafür aus, dass der Freistaat die Anbindung des Zugverkehrs nach Dresden verbessert. Das Rathaus wünscht sich eine Ausweitung des S-Bahnnetzes bis nach Großenhain und begründet das mit entsprechenden Wirtschaftsdaten. (ulb)

