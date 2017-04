Eine neue Praxis Der Zahnarzt Dr. Julian Brückner will im Mai einziehen. Sein Kollege Uwe Schwarzer tritt dann in die zweite Reihe.

Dr. Julian Brückner (rechts) und Uwe Schwarzer auf der Baustelle der neuen Praxis. Mitte Mai wird eingezogen. Schwarzer wird dann als angestellter Arzt arbeiten. © Dietmar Thomas

Das Dienstleistungsgebäude in Döbeln Nord ist seit vergangenem Jahr eine Baustelle. Die TAG Wohnen lässt den Plattenbau aus den 80er Jahren umfassend sanieren und umbauen. Im ersten Stock entsteht eine große Zahnarztpraxis. Mitte Mai will der junge Zahnarzt Dr. Julian Brückner mit seinen beiden Kollegen Uwe Schwarzer und Udo Zschockelt in den neuen Räumen Patienten behandeln. Für die drei ist der Umzug auch ein Neuanfang unter verändertem Vorzeichen.

Brückner, 29 Jahre alt, war vor einem reichlichen Jahr in die Praxisgemeinschaft der beiden etablierten Zahnärzte eingestiegen. Udo Zschockelt gab die Praxis ab und ist seitdem angestellter Arzt bei Brückner. Diesen Schritt will am ersten Mai auch Uwe Schwarzer tun. „Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt“, meint der 61-Jährige. Mindestens zwei Jahre will er wie sein Kollege in Teilzeit als angestellter Arzt in der Praxis weiterarbeiten.

Seit 1988 hatten die beiden in Döbeln Nord praktiziert. Damals richtete die Poliklinik eine Außenstelle in dem ganz neuen Wohngebiet ein. Nach der Wende blieben die beiden in den Räumen, gründeten eine Praxisgemeinschaft, investierten in Ausstattung und Technik. Mit dem Einstieg des neuen Arztes kommt nun der nächste Schritt. „Ich habe viel neue Technik mitgebracht. Da stößt man in diesen Räumen an die Grenzen.“ Der Vermieter TAG zeigte sich gegenüber den Plänen des Zahnarztes aufgeschlossen. Auf der anderen Seite des Flurs begann der Ausbau der neuen Praxis. Es entstanden auf 220 Quadratmeter vier Behandlungszimmer, Räume für Datentechnik und moderne Röntgengeräte. Außerdem ein Zahnlabor, denn festsitzenden Zahnersatz will Brückner im eigenen Hause fertigen lassen. „Ich hatte im Studium viel mit Zahnersatz zu tun“, sagte Brückner. Der Döbelner hatte vor seinem Studium zur Überbrückung auch ein Jahr bei einer Firma für Zahntechnik in Waldheim gearbeitet.

Auf der Baustelle wird noch mit Hochdruck gearbeitet. „Am 15. Mai werden wir hier den Regelbetrieb wieder aufnehmen“, sagte Brückner. Höchstens drei oder vier Tage wird die Praxis während des Umzugs geschlossen sein. Auch dann müssen die Patienten nicht auf die Behandlung verzichten. Es gibt noch eine Praxis an der Straße des Friedens, die Brückners Mutter Marion leitet.

