Eine Neue im Standesamt Sophie Knuth startet ihren neuen Job im Rathaus gleich mit einer Herausforderung. Aber einer sehr schönen.

Sophie Knuth ist 33 Jahre jung. Sie hat sich gegen ihre Mitbewerber für den Posten der Standesbeamtin durchgesetzt. © Dirk Zschiedrich

Sophie Knuth ist ab dem 1. Juli Standesbeamtin in Stolpen. Für sie der perfekte Einstieg. Am gleichen Tag hat sie ihre erste Trauung. Weitere sind bestellt. Es gibt aber noch freie Termine. Die 33-Jährige folgt Gerlinde Füssel, die sich nach 16 Jahren Standesbeamtin in Stolpen und zuvor 15 Jahre in Neustadt in den Ruhestand verabschiedet hat. Standesbeamtin wird man nicht nur so. Um das Amt auszuführen, musste Sophie Knuth einige Ausbildungen und Prüfungen über sich ergehen lassen. Ab sofort übernimmt sie in Stolpen die Trauungen, beurkundet Geburten aber auch Sterbefälle. Freud und Leid liegen in diesem Job dicht beieinander. Die Rede für die erste Trauung hat sie schon länger fertig und auch bereits geprobt. Etwas Lampenfieber ist aber dennoch dabei. Dafür hat ihre Vorgängerin ein Rezept: Immer ruhig bleiben, egal was passiert.

