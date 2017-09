Eine neue Bühne Erstmals spielt ein sächsischer Klub in der Champions League. In Leipzig wird am Tag davor nichts dem Zufall überlassen.

An den Anblick muss man sich erst gewöhnen – und RB-Trainer Ralph Hasenhüttl an den Dolmetscher, der neben ihm sitzt. Alles Neuland eben. Zum Festtag will er erstmals am Spielfeldrand einen Anzug tragen. Foto: dpa/Jan Woitas © dpa

Am Trainingszentrum der Rasenballer wehen 30 Stunden vor dem Anpfiff bereits die blauen Fahnen der Uefa und fordern in großen Buchstaben Respect. Ein paar Meter weiter dehnen und strecken sich die Profis auf akkurat gekürztem und saftigem Grün. Die ersten 15 Minuten der Abschlusseinheit dürfen die Journalisten zuschauen, dann schreitet ein Mann in dunklem Anzug mit Uefa-Logo auf der Brust ein: „Fini, Ende.“ Das Spannendste verpassen sie dadurch.

Der Vortag eines Champions-League-Spiels ist streng durchgetaktet, nichts wird dem Zufall überlassen. Gar nichts. Ein Truck aus Belgien brachte all die Fahnen, Banner, Banden, um die Leipziger Red-Bull-Arena so zu verwandeln, dass nichts mehr zu sehen ist von den Sponsoren, die sich hier eigentlich präsentieren. Die Dosen, die sonst an jeder Ecke stehen, mussten verschwinden, das Bier aus der Brauerei um die Ecke, die Etiketten auf den Wasserflaschen, die riesige Werbefahne unterm Dach – und selbst der Name des Stadions. Alles für ein Spiel.

Darauf achtet eine ganze Delegation aus der Uefa-Zentrale in Nyon. Man könnte das kleinlich finden, auf der anderen Seite wirkt so alles noch wichtiger und bedeutender, als es ohnehin schon ist. Selbst die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma tragen Anzug und Schlips. Alles ist rausgeputzt. „Es wird für uns als Team, für den Verein, die Stadt und die ganze Region ein Fest“, kündigt RB-Kapitän Willi Orban an. „Jeder Junge träumt davon, einmal in der Champions League zu spielen. Dieser Traum ist nun Wirklichkeit. Wenn die Hymne erklingt, wird mancher eine Gänsehaut bekommen.“ Innenverteidiger Orban kickte vor zwei Jahren noch für Kaiserslautern in der zweiten Liga. Nun ist es die Königsklasse, da kann man schon mal etwas emotionaler werden.

Für den Gegner Monaco ist das kein Neuland, sondern Routine. In der vorigen Saison stand der Verein aus dem kleinen Fürstentum, der fußballerisch Frankreich zugeordnet wird, im Halbfinale. Mit der Frage nach einem gewissen Timo Werner kann Abwehrspieler Jemerson nicht viel anfangen. Der Brasilianer antwortet auf Portugiesisch, ein Angestellter des Vereins übersetzt ins Französische, ein Dolmetscher überträgt es dann ins Deutsche. Elf TV-Kameras zeichnen das Sprachwirrwarr auf, jedes Wort scheint wichtig zu sein. Dabei wird eigentlich eher Belangloses erzählt. Etwa, dass die Gruppe ausgeglichen besetzt ist und es keinen Favoriten gibt. Aha. Oder, dass in der Mannschaft von RB viele junge Spieler stehen. Völlig neu.

Wirklich interessant wird es erst, als Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl ans Mikro darf. Der redet vom Bewerb und bringt mit Österreichisch noch eine vierte Sprache ins Spiel. Und er verrät, dass Naby Keita das Training abbrechen musste und deshalb nicht auflaufen wird – „wenn nicht noch ein Wunder passiert“. Die Nachricht ist deshalb so wichtig, weil Keita, der sich an den Adduktoren verletzt hatte, im Mittelfeld von RB die besten Ideen hat. Der FC Liverpool überweist am Ende der Saison 70 Millionen Euro für den Transfer. Das sind Summen, die man in Champions-League-Kreisen eben so zahlt. Monaco verkaufte gerade erst Stürmer Kylian Mbappe für 180 Millionen Euro an Paris Saint-Germain.

Das Unsummen-Karussell dreht sich immer weiter. Nun soll Real Madrid angeblich an Timo Werner interessiert sein. Natürlich wird Hasenhüttl auch danach gefragt. Der stöhnt zunächst und ist dann „überzeugt, dass Timo noch ein paar Jahre bei uns spielen wird“. Und das sei im Fußball inzwischen ja schon eine Ewigkeit.

Überhaupt wird am Vortag des ersten Auftritts eines sächsischen Vereins in der Champions League viel in den Geschichtsbüchern geblättert. Erinnert wird etwa daran, dass Franzosen noch nie etwas gewonnen haben in Leipzig – angefangen bei Napoleon und der Völkerschlacht über die Auswahl bei der WM-Qualifikation 1986 bis zu Girondins Bordeaux ein Jahr später. Hasenhüttl ist sichtlich amüsiert: „Ja, es ist mir eine Ehre, dies fortsetzen zu können.“

Der letzte Auftritt einer Leipziger Mannschaft im Europapokal vor 29 Jahren kommt dagegen überraschend nicht zur Sprache. Der SSC Neapel mit Diego Maradona schaltete den 1. FC Lok aus. Damals gab es noch die DDR. Dass ein österreichischer Brausehersteller hier mal einen Klub gründen wird, schien außerhalb jeglichen Vorstellungsvermögens zu sein. Nun ist die Champions League in Leipzig gelandet. Nicht nur Willi Orban spürt „eine Rieseneuphorie“.

TV-Tipp: Das ZDF zeigt die Höhepunkte der Partie

am Mittwoch nach dem Dortmund-Spiel gegen 22.45 Uhr.

zur Startseite