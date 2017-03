Gastbeitrag Eine Neiddebatte brauchen wir in Zittau nicht! Die Diskussion über die Umzüge der Oberschulen wird zum Teil unter der Gürtellinie geführt, meint OB Thomas Zenker. Er plädiert für Sachlichkeit und erklärt die Hintergründe.

Zum Glück gibt es in Zittau städtische Themen, die sehr viele Menschen diskutieren, zum Teil sehr heftig. Das ist das beste Zeichen dafür, dass sie sich für ihre Stadt interessieren, wissen wollen, wie es weitergeht und eine Meinung haben, was passieren soll. Natürlich melden sich meistens diejenigen am lautesten zu Wort, die persönlich betroffen sind.

Dafür gibt es in meinen Augen Grenzen, die für eine konstruktive Auseinandersetzung wie auch für ein gutes Stadtklima eingehalten werden sollten. Weder hilft es, wenn die SZ aus fünf Kommentaren unter dem eigenen Facebook-Eintrag gleich einen Trend ausmacht, noch wenn Leserbriefe mit Behauptungen gespickt sind, die weder nachweisbar noch richtig sind. Auch ist es nicht nach der Lektüre eines Artikels möglich, die schwierige Entscheidungsfindung im Stadtrat nachzuvollziehen. Meist müssen lange Vorarbeiten der Verwaltung, Verhandlungen über Fördermittel und Vorentscheidungen im Vorfeld passieren.

Zur Sache: Im Februar 2015 hat der Stadtrat mit großer Mehrheit entschieden, in welcher Form der Umzug der Schulen stattfinden sollte. Dringende Investitionen machten dies nötig, die Stadtverwaltung war bereit, im Sinne der Ökonomie noch einmal umzudenken, der Stadtrat sah aber die bisher getätigten Ankündigungen als klare Versprechen an und blieb beim ursprünglichen Konzept.

Bereits seit diesem Zeitpunkt konnte jeder wissen, der an der Diskussion beteiligt war oder der nur ein wenig Zeitung las, dass für eine provisorische Einrichtung des Teams der Parkschule im Gebäude der Burgteichschule erhebliche Mittel notwendig würden. Unstrittig ist hoffentlich bei den vielen heutigen Diskutanten, dass der Brandschutz bei mehr als 110 zusätzlichen Personen, die alle das Gebäude und seine Besonderheiten nicht so gut kennen, ertüchtigt werden muss – natürlich ist dies auch behördlich beauflagt.

Völlig unsachlich hingegen empfinde ich die Vergleiche, welche Schule nun in Zittau am meisten bisher „ertragen“ musste und welche Schüler doch gefälligst das gleiche Schicksal erdulden sollten. Eine Neiddebatte brauchen wir in Zittau nicht!

Wir haben es mit intensiver Arbeit, erheblichem Personaleinsatz und mit aktiver Unterstützung der Landespolitik geschafft, dass sehr wahrscheinlich über 5,4 Millionen Euro in drei historische Schulgebäude fließen können. Mit 1,1 Millionen Euro werden wir die Arbeiten an der Schliebenschule abschließen, 1,48 Millionen Euro werden in der Weinauschule verbaut und in die Parkschule investieren wir 2,83 Millionen Euro.

Hinzu kommen allein an diesen drei Schulen Ausstattung und EDV für rund 360 000 Euro. Dieses Paket finanzieren wir mit Eigenmitteln in Höhe von über 2,5 Millionen Euro. Es ist also in meinen Augen ganz klar – wir haben uns im Stadtrat eindeutig dazu bekannt, unsere Schulen und damit unsere Kinder als Priorität zu behandeln.

Die Parkschule wird die stärksten Eingriffe am Baukörper erleben: Sämtliche Fußböden werden im Sinne der Barrierefreiheit abgebrochen und neu aufgebaut, Durchbrüche für einen Aufzug werden benötigt, sämtliche Türen werden erneuert, die Medien des gesamten Hauses verlegt, energetische Beleuchtung eingebaut und natürlich wird das Haus renoviert.

In der Weinauschule kann unter laufendem Betrieb gearbeitet werden, weil hier die Eingriffe nicht so komplex und schwerwiegend sind. Es sind „nur“ Teile der elektrischen Leitungen zu erneuern, eine energetische Umrüstung der Beleuchtung erfolgt, teils werden in den Klassenzimmern die Fußbodenbeläge ausgetauscht und auch die Malertätigkeiten haben hier nicht den kompletten Umfang.

Manchen erscheint das alles angesichts des Zustands der Schulen ein bisschen spät, aber es macht in meinen Augen keinen Sinn, jetzt die Debatte an der falschen Stelle neu zu entfachen: Das Umzugsverfahren der Schulen ist in einer demokratischen Entscheidung vor inzwischen zwei (!) Jahren festgelegt worden. Die Extrakosten im Gebäude der Burgteichschule lassen sich nicht vermeiden, nur so weit wie möglich reduzieren.

Wir können weder alle Fußböden im Zustand belassen noch dürften die Wände nach einem erfolgreichen Umzug der vorherigen Schulbesatzung gut für das Schulklima des nächsten Jahres sein. Die über 400 Schüler und ihr Lehrerteam, die durch das Provisorium stark belastet werden, sollen wissen und spüren, dass wir versuchen, eine vernünftige Übergangslösung zu schaffen.

Es ist eine falsche Behauptung, dass die Kosten für den Umzug der Burgteichschule in die Schliebenschule allein von den Eltern getragen werden, es ist üble Nachrede, dass der Direktor der Parkschule versucht habe, den Umzug der Burgteichschule in die Schliebenschule zu verhindern und selbstverständlich kennen die meisten Stadträte den Zustand der Burgteichschule.

Die erneute Besichtigung dient lediglich dem Versuch, weitere Kosteneinsparungen gemeinsam zu diskutieren. Und der Abriss des Gebäudes steht nicht bevor – es soll im Anschluss vorläufig gesichert werden, bis wir ganz sicher wissen, dass wir es nicht mehr benötigen.

Ich appelliere an alle Einwohnerinnen und Einwohner, sich mehr mit den Fakten zu beschäftigen und nicht sofort aus eigenem Erleben zu urteilen. Wenden Sie sich direkt an Ihre Stadträte, fragen Sie bei uns nach. Gut könnte Ihnen dazu beispielsweise unsere Einwohnerversammlung am 14. März dienen, wo Sie den städtischen Doppelhaushalt vorgestellt und gut verständlich aufbereitet bekommen.

