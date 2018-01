Eine närrische Großbaustelle Die Karnevalisten vom Olika laden in den Lindengasthof in Oberlichtenau ein.

zurück Bild 1 von 2 weiter Turnerinnen der SG Oberlichtenau üben für ihre Baustellenpyramide – wohl auch nützlich, wenn mal ein Gerüst fehlt. © Rene Plaul Turnerinnen der SG Oberlichtenau üben für ihre Baustellenpyramide – wohl auch nützlich, wenn mal ein Gerüst fehlt.

Zur Baustelle gehört offensichtlich auch die Bauberatung. Die dürfte bei den Karnevalisten dann eher ein Fall für die Lachmuskeln werden.

Oberlichtenau. Baggern, Rohr verlegen und zuschütten – der Oberlichtenauer Karnevalsklub Olika eröffnet am Sonnabend seine Baustelle. Die befindet sich im Lindengasthof und Betreten ist ausdrücklich erlaubt. „Achtung Baustelle“ heißt das Thema des diesjährigen Programms der Karnevalisten. Nicht ohne Grund. Weil auch der Verein gewissermaßen bauen musste, erklärt Susan Richter vom Olika – nach dem Verlust der Räume in der alten Schule. Die wurde ja abgerissen. In einem festen Zelt neben der Sporthalle habe nun ein Teil der Ausstattung Platz. Es sei ein Stück Arbeit gewesen, alles unterzubringen. Der Verein hofft nun, eventuell das jetzige Feuerwehrdepot künftig einmal nutzen zu können, wenn der Gerätehausneubau steht. Aber erstmal wird im Lindengasthof Oberlichtenau Karneval auf der Narrenbaustelle gefeiert. (szo)

Fasching für alle am 3. Februar und Frauenfasching ab 19.30 Uhr; Kinderfasching am 4. Februar ab 14 Uhr

