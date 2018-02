Eine Nacht ganz in Weiß 14 Weingüter präsentierten auf Wackerbarth ihre Weißweine. Für Hingucker sorgten Studenten.

Susanne Weiß vom Chemnitzer Theaterprojekt Anasages präsentierte in einer Performance auf Schloss Wackerbarth Abschlussarbeiten aus dem Studiengang Modedesign der Fachhochschule Schneeberg.

Wackerbarths Kellermeister Jürgen Aumüller schenkt aus. 14 Weingüter präsentierten sich mit ihren Weinen.

Das Motto des Abends über dem Gewölbekeller.

Radebeul. Wein und Mode. Kunst und Kultur. Von Tradition bis Moderne. So facettenreich dieses Spektrum ist, so facettenreich war auch die Veranstaltung am Sonnabendabend im historischen Weinkeller auf Schloss Wackerbarth. Zum dritten Mal präsentierten 14 sächsische Weingüter ihre Weißweine zur Weißen Nacht.

Künstlerisch-kultureller Höhepunkt: die Präsentation experimenteller Studienarbeiten von Erstsemestern der Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg der Westsächsischen Hochschule Zwickau durch die Theatergruppe Anasages aus Chemnitz. In der 20-minütigen Darbietung aus Licht, Schatten, Mimik und Musik stellten die drei Künstler einerseits die Ergebnisse aus ungewöhnlichen Materialien wie synthetischem Papier, Vliesstoff und sogenannten Abstandsgewirken – Polstertextilien, die in Autositzen und Sofas zum Einsatz kommen – der jungen Nachwuchsdesigner vor. Andererseits banden sie das traditionelle Handwerk des Schneiderns und Gestaltens in ihre eigens für diesen Abend kreierte Performance mit ein. Die Modedesign-Professorin und Leiterin der Studienrichtung Modedesign an der Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg, Dorette Bárdos, war beeindruckt, wie die Kreationen ihrer Studenten in Szene gesetzt wurden: „Die Atmosphäre, das Publikum, die Qualität der Veranstaltung – das alles passt sehr gut zu uns.“

So facettenreich wie der Wein und die Modekreationen, so facettenreich waren auch die Reaktionen auf die Theater-Aufführung. Von „beeindruckend, wie die Präsentation von Mode in Verbindung mit Pantomime wirkt. Langweilige Modenschauen auf Laufstegen würde ich mir nie ansehen“ bis hin zu „das war sehr avantgardistisch, da braucht man einen Draht dazu, den ich allerdings nicht habe“ war alles dabei.

Raritäten unter den Weinen

Bei den Arbeiten aus dem Modeprojekt passend zur Weißen Nacht – ganz in Weiß herausgesucht – handelte es sich nicht um tragbare Mode, betont Dorette Bárdos. „Die Aufgabe der Studenten war es, mit dreidimensionalen Strukturen und geometrischen Formen am Körper zu experimentieren und diese zu einzigartigen, skulpturalen Kleidungen zusammenzufügen.“ Die jungen Nachwuchsdesigner konnten allerdings nicht vor Ort sein.

In einer kleinen Ausstellung präsentierte die Design-Fachhochschule außerdem Semester- und Abschlussarbeiten ihrer Studenten, die in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landesgartenschau 2015 in Oelsnitz entstand. Dabei handelte es sich um Bühnenbekleidung – facettenreich. So wurden in einem Outfit verschiedene Materialien und Verarbeitungen – genäht, gestickt und gestrickt – vereint. „Wir haben ein großes Spektrum an Themen, bieten eine künstlerische und gestalterische Ausbildung“, sagt Dorette Bárdos und ergänzt: „Dabei sind wir sehr praktisch orientiert. Für uns ist Gestaltung auch ein Handwerk.“

Die Idee von Schloss Wackerbarth war ein stilvolles Programm rund um Wein und Mode. Mit der Gewinnung der Modedesign-Fachhochschule Schneeberg wurde somit laut Pressesprecher Martin Junge die Tradition der Verbindung von Kunst, Kultur und Genuss fortgesetzt. „Zugleich ist es ein schöner Auftakt in das Veranstaltungsjahr des Erlebnisweingutes“ sagt Martin Junge. Mit mehr als 150 Gästen, die zu großen Teilen passend zum Motto in Weiß erschienen, war die Veranstaltung laut Junge ausverkauft.

Und so facettenreich, wie die Arbeiten der Schneeberger sind, so facettenreich war auch der Wein. 14 sächsische Weingüter boten mehr als 30 Weine an, darunter einige Raritäten. So beispielsweise den Goldriesling, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum feiert.

