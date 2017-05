Eine Mutti – aber nicht zum Drücken Die Grundsteinlegung des neuen Daimlerwerkes in Kamenz mit Angela Merkel ist keine öffentliche Veranstaltung. Und erregt dennoch Aufsehen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist derzeit schwer beschäftigt. Nicht nur am Kabinettstisch in Berlin (Foto). Auch am kommenden Montag wird sie beim Arbeitsbesuch in Kamenz nur kurz die Hände frei haben. Zum Beispiel für eine Eintragung ins Goldene Buch der Stadt. © dpa

Die offizielle Grundsteinlegung für die zweite Batteriefabrik bei der Daimler-Tochter Deutsche Accumotive GmbH & Co. KG im Industriegebiet Bernbruch-Nord ist bis ins Detail durchorganisiert. Am Montag, dem 22. Mai, findet sie um 14.30 Uhr in einem großen Festzelt auf der Baustelle am Ochsenberg statt – allerdings nicht als öffentliche Veranstaltung. Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde vom Daimlerkonzern zur Zeremonie eingeladen und hat zugesagt – quasi im Rahmen eines Arbeitsbesuchs. Sie wird gegen 14.15 Uhr bei Accumotive einfliegen und dann sofort an der Grundsteinlegung teilnehmen. Es wird erwartet, dass sie die 500 Millionen Euro-Investition des deutschen Automobilflaggschiffs in Kamenz zum Anlass nimmt, die Rolle der E-Mobilität für den Markt in Deutschland und der Welt herauszustellen. Von der politischen Forderung an die deutschen Hersteller, bis 2020 eine Millionen Autos mit Elektromotor auf die Straßen zu bringen, war die Bundesregierung zuletzt etwas abgerückt. An der generellen Zielstellung gibt es aber keine Abstriche: Die deutsche Automobilindustrie muss ein innovativer Vorreiter sein und bleiben.

Angela Merkel ist nur kurz in Kamenz, ein Besuch der Stadt selbst war von Anfang an nicht vorgesehen. Damit wird es auch kein Bad in der Menge geben, wie es sich eigentlich für Bundestagswahlkämpfe gehört. Die Mutti der Nation ist aber nicht zum Gedrücktwerden in der Stadt. Das berührt natürlich auch alle weitergehenden Sicherheitsaspekte, auch was eine eventuelle Verantwortung der Stadt betreffen würde. Für ein paar Stunden bleibt allerdings die Straße zwischen dem Kreisverkehr in Bernbruch und der Umgehungsstraße für die Öffentlichkeit gesperrt, und die Zufahrt zum Besucher-Parkplatz am Festzelt wird kontrolliert. Das betrifft auch die kurze Straße zum Werk I. Nach dem Zeitplan der Daimler AG soll der Festakt gegen 16 Uhr beendet sein, wie es heißt. Dann ist die Bundeskanzlerin schon lange wieder auf der Piste.

Allerdings wird sie etwas in Kamenz zurückgelassen haben: ihre Eintragung ins Goldene Buch der Stadt. Die Rathausspitze hat dieses Ansinnen vorgebracht und war im Bundeskanzleramt und bei Daimler durchaus auf offene Ohren gestoßen. Nur dass sich Angela Merkel halt nicht im Rathaus verewigen wird. Aber das Goldene Buch ist ja nicht zum ersten Mal unterwegs. Die Eintragung wird am Rande der offiziellen Zeremonie stattfinden, ist aus dem Rathaus zu erfahren. Offenbar sogar ohne die internationale Presse ...

Die wird sich ohnehin mehr für den Batteriestandort erwärmen. Wie schon zum 1. Spatenstich im Herbst wird es wieder einen Presserundgang durch die Akkuproduktion im Werk I geben. Zahlreiche Vertreter von Print, online sowie Funk und Fernsehen werden in Wort und Bild berichten, was für den Zukunftsstandort Kamenz in Sachsen spricht. Das zeigt sich ja im Zusammenhang mit der Grundsteinlegung auch an weiteren Personalien: So werden auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich und zum ersten Mal offiziell auch Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche vor Ort sein – und sich womöglich ebenfalls im Goldenen Buch der Stadt verewigen ...

zur Startseite