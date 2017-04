Eine Miniatur für das Gamiger Juwel Boris Böhm mag kleine Bücher über große Dinge: Jetzt hat er dafür erstmals Pirna verlassen und machte einige Entdeckungen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein kleines Buch für ein großes Juwel: Boris Böhm hat von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung zwei Jahre für das Buch über Gut Gamig gebraucht. © Marko Förster Ein kleines Buch für ein großes Juwel: Boris Böhm hat von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung zwei Jahre für das Buch über Gut Gamig gebraucht.

So sah es in den 1920er-Jahren auf der Gamiger Schlossterrasse aus: Der Besitzer lud Dresdner Waissenkinder zu Kuchen und Eis ein.

Für manche ist es jetzt im Frühjahr die Kirschblüte, die sie mit Gut Gamig in Verbindung bringen. Für andere ist es der Kuchen im Café, der Laden mit Gemüse und Keramik, für wieder andere die Betreuung psychisch Kranker. Für Boris Böhm waren es die Bäume und die Arbeit des Vereins und dann kam noch mehr dazu. Das alles hat er nun in einem kleinen Buch zusammengefasst. „Gamig – Das Juwel eines sächsischen Landgutes“ ist das erste Heft in der Miniaturen-Reihe, das sich einem Objekt außerhalb Pirnas widmet.

Die erste Entdeckung war die erhaltene Grundstruktur des Gutes aus dem 12. Jahrhundert. „Das ist absolut selten“, sagt der Pirnaer Böhm. Ungewöhnlich ist auch der nach Süden zeigende Eingang der Kapelle, was darauf zurückzuführen ist, dass die Kapelle auf den Resten eines der Wohntürme gebaut wurde. Und das Gut hatte berühmte Bewohner bzw. Besitzer. Einer, Graf Carl Bose, war königlich sächsischer Kabinettsminister.

Die Zuhörer bei der Präsentation des Buches am Freitag im Saal von Gut Gamig kennen einiges, anderes ist auch für sie neu. Es sind vor allem Patienten und Mitarbeiter. Sie haben ein Stück Geschichte miterlebt, mitgestaltet. Mancher staunt, was auf dem Gut schon alles passierte. In den 1920er-Jahren zum Beispiel lud der damalige Besitzer Georg Höntsch im Sommer Dresdner Waisenkinder zu Kuchen und Eis auf die Schlossterrasse ein.

Warten auf einen Mäzen

Im Frühjahr 1945 besetzte die Rote Armee das Gut, in dieser Zeit ging auch das Archiv verloren und wurde bei Schießübungen die Kirche beschädigt. Die Kirche ist weitgehend saniert und lädt regelmäßig zu Besuchen ein, das nächste Mal am 13. Mai zum Frühjahrsfest. Das neue Buch kann das fehlende Archiv nicht ersetzen, bietet aber eine erstaunlich breite Übersicht. Die einzelnen Gebäude sind jeweils von der Geschichte bis in die Gegenwart beschrieben. „Das Gut ist wunderschön und einiges von den vielen Juwelen, die nicht so im Blickpunkt stehen“, sagt Böhm. Das könnte sich nun ändern.

Der von Renate Frühauf ins Leben gerufene Verein zur Betreuung psychisch Kranker hat Gut Gamig erhalten, erweitert, es lebendig gemacht. Mit der Hilfe vieler, mit Fördermitteln und Spenden. Nun bräuchte es mal wieder einen Mäzen, der zum Beispiel die Orangerie rettet. „Die Chancen sind nicht zu groß“, sagt Böhm, was aber nicht heißt, es gibt keine.

Derzeit bereitet Böhm die siebente und achte Pirnaer Miniatur vor. Für eine weitere außerhalb der Kreisstadt gibt es noch keine Idee. „Es müsste mal ein Bürgermeister oder Verein anfragen, denn es muss ja auch finanziert werden.“ Besonders freuen würde sich Boris Böhm über eine Anfrage aus Struppen. „Das Schloss und das Drumherum sind schon interessant.“

Erhältlich ist das Buch für 1,50 Euro bzw. eine Spende im Gut, Führungen auf Anfrage, Telefon: 03529 50580

zur Startseite