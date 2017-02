Eine Million Zeitungsschnipsel Ria Rausch hat viele Interessen. Aber alles kann sie sich nicht merken. Deshalb schneidet sie Wissenswertes aus.

Seit etwa 50 Jahren sammelt Ria Rausch Zeitungsausschnitte. Die bilden die Grundlage für Powerpoint-Präsentationen und die Gestaltung von Kaffeenachmittagen in der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt. © Dietmar Thomas

Die einen sammeln Münzen, andere Briefmarken und die dritten Uhren. Auch Postkarten, Kugelschreiber und Zollstöcke sind keine Seltenheit. Aber all das interessiert Ria Rausch nicht. Sie sammelt Schnipsel. Eigentlich sind es Zeitungsausschnitte. „Aber ich schnipsle sie aus“, begründet die 66-Jährige ihre Bezeichnung. Etwa 30 dicke Aktenordner stehen in den Regalen. Dazu kommen einige Kartons, die die Döbelnerin schon auf den Boden verbannt hat. Sie ist überzeugt, dass sie etwa eine Million Schnipsel besitzt. Gezählt hat sie die Ausschnitte aber nicht.

Seit etwa 50 Jahren lässt sie diese Leidenschaft nicht los. Bereits ihr Vater und ihr Bruder haben Schnipsel gesammelt. „Aber ich bin die Schlimmste“, gibt sie schmunzelnd zu. Dabei wollte sie sogar schon einmal aufhören. Als sie noch in der Nähe der Mulde wohnte, hat das Hochwasser im Jahr 2002 fast die komplette Sammlung verschlungen. „Nach der zweiten Flut haben wir unser Grundstück verkauft und vor dem Umzug habe ich etwa tausend Schnipsel ins Altpapier gegeben. Damit sollte Schluss sein“, erzählt Ria Rausch. Doch dann haben Freunde alles über das Hochwasser gesammelt und die Ordner begannen, sich wieder zu füllen.

Angefangen hat dieses nicht alltägliche Hobby, wie bei vielen Jugendlichen, mit dem Sammeln von Postern und Zeitungsausschnitten von Schauspielern und Sängern. „Dann kamen andere Wissensgebiete dazu, die mich interessiert haben“, so Ria Rausch. Heute stehen auf den Aktenordnern Themen wie Gesundheit, Ernährung, Lebensmittel, Sachsen-Dialekte, Rezepte und Politik. Sport und Technik kommen nicht vor.

Sie sei sehr wissbegierig, könne sich aber nicht alles merken. Außerdem sei sie ein visueller Mensch. „Ich brauche Bilder zu den Themen“, erklärt die ehemalige Rossmann-Verkäuferin die Schnipselei. Für die sammelt sie jeweils zwei Wochen lang den Döbelner Anzeiger und verschiedene Illustrierte. Dann nimmt sich Ria Rausch Zeit, durchforstet den Stapel und schneidet Interessantes aus. Nicht alles landet in den Ordnern, manches auch in Plastiktüten. Das sind Dinge, die sie möglicherweise bald wieder braucht – wie unlängst zum Valentinstag. Denn auf eine ganz besondere Weise vermittelt sie das Wissen auch anderen.

Für Freunde und Bekannte gestaltet sie Geburtstagszeitungen und zu einzelnen Themen am Computer Powerpoint-Präsentationen. Dafür schreibt sie die Ausschnitte, die sie mit Namen der Zeitung und Datum versehen hat, ab. „Ich bekomme immer ein gutes Feedback. Das spornt mich weiter an“, meint sie.

Seit Ende vergangenen Jahres finden die Schnipsel noch eine weitere Verwendung. Auf Anregung von Elke Makk von der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF), in der Ria Rausch jetzt wohnt, organisiert sie aller zwei Monate einen Kaffeenachmittag. Beim ersten Mal ging es dort um Schokolade und Kaffee, beim zweiten Mal um Wissenswertes querbeet und beim dritten Mal dreht sich am 16. März alles um Ostern. Im Café wirft Ria Rausch aber keine Präsentation an die Wand, sondern liest die Texte vor.

Und was sagt Ehemann Georg zu dem Hobby seiner Frau. „Er lässt mich machen“, meint sie. Georg Rausch ist der ehrenamtliche Platzwart des Mehrgenerationensportplatzes der WGF. „Den betrachtet mein Mann als seinen Garten und ist im Sommer ganz oft dort.“ Außerdem gehöre er zu den Heinzelmännchen, die sich um viele Dinge in der WGF kümmern.

