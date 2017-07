Eine Million für neue Busse Die Verkehrsgesellschaft Regionalbus Oberlausitz kann neue Fahrzeuge anschaffen – dank der Förderung durch den Freistaat.

Die Verkehrsgesellschaft Regionalbus Oberlausitz investiert reichlich eine Million Euro in ihre Fahrzeugflotte. Das Geld kommt vom Freistaat. © dpa

Die Verkehrsgesellschaft Regionalbus Oberlausitz rüstet ihre Fahrzeugflotte auf und schafft zwölf neue Busse an. Dafür bekommt das Unternehmen eine reichliche Million Euro vom Freistaat. Das entspricht einer 80-prozentigen Förderung, teilt das sächsische Verkehrsministerium mit. Gekauft werden sollen zehn Standardlinienbusse und zwei Gelenkbusse. Die Fahrzeuge sind barrierefrei und entsprechen der Abgasnorm VI.

„Im Jahr 2017 stellen wir insgesamt Fördermittel in Höhe von 130 Millionen Euro für die Investitionsförderung im öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung“, sagt Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). Davon profitiere auch die Oberlausitz.

Das in Bautzen ansässige Unternehmen Regionalbus Oberlausitz (RBO) betreibt öffentlichen Personennahverkehr in Teilen der Landkreise Bautzen und Görlitz. Dazu gehören 94 Linien im Überlandverkehr sowie sieben Stadtlinien in Bautzen, drei in Kamenz, eine in Weißwasser, weiterhin sieben Linien für den Schülerverkehr. (SZ)

zur Startseite