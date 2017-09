Eine Million für die Schützenplatzhalle Vier Jahre dauert die Sanierung des Gebäudes. Die lange Bauzeit kommt den Sportlern zugute.

Außen hui, innen pfui: Die Mehrzweckhalle am Schützenplatz in Bautzen wurde vor 20 Jahren das letzte Mal saniert. In den Toiletten stinkt es, die Beleuchtung ist schlecht, der Hallenboden alt. All das will die Stadt jetzt ändern. © Uwe Soeder

Ein Aushängeschild ist die Sporthalle am Schützenplatz nicht gerade. Im Gegenteil: Wenn Handball-Trainerin Ilona Montag andere Mannschaften zum Punktspiel begrüßt, dann ist ihr vor allem der Geruch peinlich. „Die Spieler aus anderen Städten rümpfen manchmal die Nase, wenn sie zu uns kommen“, sagt sie. Ilona Montag kann das gut verstehen. Die Toiletten in der Sporthalle seien wirklich eine Zumutung, meint sie. Nur im Notfall betritt die Trainerin den Raum. Ihren Handball-Mädels vom Bautzener Leichtathletik-Verein Rot-Weiß 90 geht es nicht anders. In den Umkleiden verbringen sie nicht mehr Zeit als nötig, die Duschen benutzen sie gar nicht erst.

Auch der Hallenboden, da ist sich die Trainerin sicher, müsste dringend mal gemacht werden. An einigen Stellen kann Ilona Montag Unebenheiten entdecken, an anderen gibt der Boden nach, wenn die Sportler drüberlaufen. „Zu einer großen Stadt wie Bautzen passt eine Halle in einem solchen Zustand so gar nicht“, sagt die Trainerin. Sie weiß, von was sie spricht. Montag kennt viele Sportstätten im Landkreis, beneidet zum Beispiel die Sportler in Radeberg oder Großröhrsdorf.

Baustart noch in diesem Jahr

Neidisch muss Trainerin Ilona Montag nicht mehr lange sein. Die Stadt hat jetzt beschlossen, dass die Turnhalle am Schützenplatz saniert wird. Für diese Frischekur hat die Verwaltung fast 900 000 Euro eingeplant. Es könnte aber sein, dass die Stadt noch mehr investieren muss. „Sollten wir während der Sanierung noch Dinge entdecken, werden wir diese ergänzen“, erklärt Falko Wendler, der in der Stadt Bautzen das Hoch- und Tiefbauamt leitet.

Die Bauarbeiten starten schon in diesem Jahr. Als Erstes sind die Handwerker mit den Sanitäranlagen beschäftigt. Dabei möchte die Stadt vor allem die Ursache für den Gestank und den Schimmelbefall finden und beseitigen. Auch mit dem Licht beschäftigt sich die Verwaltung noch in diesem Jahr. Die Beleuchtung der großen Halle soll auf LED umgestellt werden.

Zudem steht in den kommenden Monaten der Umbau des Kraftraumes auf dem Plan. In dem Raum sollen zukünftig die Stühle für die Halle lagern. Noch werden diese außerhalb der Sporthalle in Containern verstaut. Ein Zustand, den die Stadt ändern möchte. Doch damit ist noch nicht Schluss. Im kommenden Jahr möchte die Stadt die Akustik in der Halle verbessern. Das ist wichtig, weil das Gebäude auch als Veranstaltungsraum genutzt wird. 2019 ist dann der Sportboden an der Reihe. Ein Jahr später soll auch das Foyer erneuert werden.

Arbeiten in Etappen

Die Sanierung der Sporthalle wird fast vier Jahre dauern. Dass sich die Arbeiten über einen so langen Zeitraum ziehen, ist durchaus so gewollt. Wie Falko Wendler erklärt, soll der Betrieb während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten werden können. Deshalb erfolgen die Arbeiten in Etappen.

Lediglich dann, wenn der Hallenboden an der Reihe ist, wird die Sporthalle kurzzeitig gesperrt werden müssen. Ilona Montag hofft, dass dieser Plan aufgeht. „In Bautzen gibt es keine freien Hallenzeiten, deshalb wäre es für uns sehr schwer, einen Ersatz zu finden“, sagt sie. Vor allem im Dezember und Januar, wenn die Punktspiele stattfinden, kann sie nicht auf die Halle verzichten. „Wenn das Gebäude tatsächlich gesperrt werden muss, dann wäre es in den Sommerferien am besten“, meint sie.

Ihre Handballerinnen sind längst nicht die einzigen, die auf die Halle angewiesen sind. Am Schützenplatz trainieren auch verschiedene Abteilungen des MSV Bautzen, die Sportler von Budissa Bautzen und die Sportgemeinschaft Bautzen Nord. Wichtig ist die Turnhalle zudem für den Schulsport der Stadt. Schüler des Schiller-Gymnasiums, der Schule zur Lernförderung und Schüler des Melanchthon-Gymnasiums sind dort regelmäßig zu Gast.

Erbaut wurde die Mehrzweckhalle 1975. Die letzte große Sanierung liegt bereits 20 Jahre zurück. Vor vier Jahren waren zwar Handwerker in der Halle unterwegs. Allerdings beschränkten sich die Arbeiten damals auf den Brandschutz.

zur Startseite