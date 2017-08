Eine Million für die Kita Regenbogen Weißwassers Oberbürgermeister hat den Fördermittelscheck am Freitag übergeben bekommen.

Schaut her, da ist das Ding, scheint OB Torsten Pötzsch zu sagen. © Joachim Rehle

Weißwasser. Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch hält den Fördermittelbescheid hoch, den er kurz zuvor von Umweltstaatssekretär Herbert Wolf erhalten hat. Bestimmt ist das Geld für den Neubau der Kita Regenbogen, ganz in der Nähe der Eisarena. „Ich freue mich, dass wir dieses Projekt, das etwa 3,7 Millionen Euro kosten wird, durch Fördermittel in Höhe von rund einer Million Euro aus dem Programm ‚Brücken in die Zukunft‘ unterstützen können“, sagte Wolff. Die restliche Finanzierung von insgesamt rund 2,3 Millionen Euro erfolgt aus Finanzhilfen der Städtebaulichen Erneuerung. Rund 400 000 Euro kommen aus Eigenmitteln der Stadt Weißwasser. (szo)

Foto:

