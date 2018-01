Eine Million für die Fronfeste Bischofswerda unterstützt den Investor, der das älteste Gebäude der Stadt zu einem Hospiz umbauen will.

Die Fronfeste in Bischofswerda. © Steffen Unger

Bischofswerda. Die Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH bekommt eine Million Euro aus dem Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz für die Rekonstruktion der Fronfeste in Bischofswerda. Das beschloss der Stadtrat am Dienstagabend. Der Investor will das älteste Gebäude der Stadt erhalten, die Gebäude Am Hof 21 und Dresdner Straße 17 rekonstruieren und einen Neubau stemmen. Die Fördermittel bekommt er für den Erhalt und die Rekonstruktion der alten Gebäude.

Die Fronfeste ist damit der größte Posten in dem Bund-Länder-Programm. 2,7 Millionen Euro stehen bis 2023 insgesamt zur Verfügung. Ein großer Teil davon soll in die sogenannten Leuchtturmprojekte fließen, also die Fronfeste und perspektivisch auch den Goldenen Engel. Die Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH will in Bischofswerda zwölf Plätze für sterbenskranke Menschen schaffen. Die Gesellschaft investiert insgesamt 4,9 Millionen Euro. (szo)

