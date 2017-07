Eine Million Euro für Kinderbetreuung Derzeit wird der Hort in Niederau umgebaut. Die Erweiterung des Kindergartens verzögert sich allerdings.

© Symbolfoto: dpa

In der Grundschule wird derzeit gebaut. Die beiden Hortetagen werden umgebaut. Bleiben die Firmen im Plan, dann können die Hortkinder mit Beginn des neuen Schuljahres schöne Räumlichkeiten beziehen. Der Umbau kostet knapp eine halbe Million Euro. „Der Gemeinderat hat mit seiner Entscheidung, 250 000 Euro und damit alle Fördermittel des Programms „Brücken in die Zukunft“ in die Verbesserung und Erweiterung unserer Kinderbetreuung zu investieren, an die Zukunft gedacht“, so Bürgermeister Steffen Sang (parteilos). Aufgrund von Lieferschwierigkeit würden einige Möbel erst im September geliefert.

Das Erdgeschoss des Gebäudes wird neben Oberau und Ockrilla nun die dritte Kindertagesstätte in der Gemeinde werden. Letztendlich wird diese Einrichtung über eine Kapazität von rund 50 Kindergartenplätzen verfügen. Durch die Zuordnung der kleinen Krippe im Ring der Einheit steigt die Anzahl der Betreuungsplätze in dieser Niederauer Einrichtung auf rund 60.

Bisher ging die Gemeinde davon aus, dass im Oktober dieses Jahres die ersten Kindergartenkinder dieses neue Domizil in Beschlag nehmen können. „Leider ist durch eine Havarie ein nicht unerheblicher Wasserschaden an Türen und den bereits verlegten Fußböden im Erdgeschoss entstanden. Ob der Eröffnungstermin somit eingehalten werden kann, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen“, so der Bürgermeister.

Das Ungleichgewicht im Verhältnis Plätze für Krippen- und Kindergartenkinder sei erkannt worden. Es soll 2018 damit korrigiert werden, dass in der Ockrillaer Einrichtung rund 20 Kindergartenplätze in 15 Plätze für das Krippenalter umgestaltet werden. Um die Schaffung verbesserter und vor allem ausreichender Kinderbetreuung in den kommunalen Einrichtungen abzuschließen, müssen die Spielplätze um die Grundschule noch in Angriff genommen werden. „Wir wollen dies 2018 realisieren, sind jedoch auch hier auf Fördermittel angewiesen. Wenn wir auch dies noch geschafft haben, sind bei einer rund 60-prozentigen Förderung eine knappe Million Euro in eine verbesserte Kinderbetreuung geflossen“, so Sang. (SZ)

zur Startseite