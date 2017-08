Eine Million Euro für Kinder Die Sanierung der Stauchitzer Einrichtung ist fast fertig, die Schließung der Stauchaer Kita zumindest vorerst vom Tisch.

Maurer Ulf Richter von der TSM-Bau Möbius aus Riesa arbeitet mit bei der Sanierung der Kindertagesstätte in Stauchitz. In zwei Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das Haus wird vor allem energetisch saniert © Lutz Weidler

Der Winter kann kommen. Jedenfalls für die Mädchen und Jungen in der Kindertagesstätte „Am Tierhäuschen“ in Stauchitz. Die energetische Sanierung steht kurz vor dem Abschluss. In zwei Wochen soll alles fertig sein. Unter anderem wurden die Fassade erneuert, das Dach gedämmt, neue Fenster eingebaut, die Heizanlage modernisiert und elektronische Anlagen neu verlegt. Ursprünglich waren für die Sanierungsarbeiten insgesamt 320 000 Euro eingeplant. Davon gab es 226 000 Euro Fördermittel. Das ist das gesamte Geld, das die Gemeinde Stauchitz aus dem gemeinsamen Programm von Bund und Ländern „ Brücken in die Zukunft“ erhielt. „Wir haben uns entschieden, dieses Geld nicht auf mehrere Vorhaben zu verteilen, sondern alles für die Kindereinrichtung auszugeben“, sagt der Stauchitzer Bürgermeister Frank Seifert (parteilos). Der 62-Jährige war am 1. August genau vier Jahre im Amt.

Und dennoch wird es teurer als geplant. Kurz vor Beginn der Arbeiten machte die Unfallkasse eine Brandschutzbegehung. Und stellte verschiedene Forderungen auf. Kostenpunkt: nochmals mehr als 80 000 Euro. „Das ist schon ein ganz schöner Hammer. Aber wir wollen das gleich miterledigen, geht es doch um die Sicherheit der Kinder“, sagt der Stauchitzer Amtschef. Das zusätzliche Geld muss die Gemeinde allein aufbringen. Dafür wird Geld für den geplanten Breitbandausbau genommen, denn dieser verschiebt sich ohnehin in das kommende Jahr.

In der Stauchitzer Kindertagesstätte können 72 Kinder, davon 30 in der Krippe und 42 im Kindergarten, aufgenommen werden. Insgesamt zehn pädagogische Fachkräfte, darunter Erzieher mit heilpädagogischer Zusatzqualifikation, begleiten, fördern und betreuen die Kinder im Kita-Alltag. Einige Plätze sind noch frei. In der zweiten Einrichtung in Staucha ist die Belegung noch geringer. Nur etwa die Hälfte der 112 Plätze ist belegt. Langfristig werden wohl insgesamt 140 Plätze benötigt. Das war auch der Grund, über das Schließen einer der beiden Einrichtungen nachzudenken. Doch das ist erst mal vom Tisch. Auch in Staucha wurde viel Geld investiert. Würde vor 2021 geschlossen, müssten die Fördermittel zurückgezahlt werden. Und auch in Stauchitz wurde jetzt Fördergeld verbaut. Vom Tisch ist die Idee, eine neue Einrichtung zu bauen und dann die beiden vorhandenen dicht zu machen. Ein solcher Neubau hätte deutlich mehr als vier Millionen Euro gekostet, Fördermöglichkeiten gibt es für Stauchitz praktisch nicht. „Solche finanziellen Dimensionen sind für eine Kommune wie die unsere einfach nicht zu stemmen“, so der Bürgermeister.

Die Sanierungsarbeiten in Stauchitz wurden bei laufendem Betrieb durchgeführt. Erstmals seit Jahren hatte in den Sommerferien keine der beiden Einrichtungen geschlossen. Sonst wechselten sich beide ab, während der Schließzeit wurden die Kinder in der jeweils anderen Kindertagesstätte betreut. Dennoch mussten einige Kinder umziehen. Zwei Stauchitzer Gruppen wurden nach Staucha während der Arbeiten ausgegliedert.

Wenn die Sanierung in Stauchitz abgeschlossen ist, werden noch neue Spielgeräte aufgestellt. Die wurden schon für rund 10 000 Euro gekauft und sind derzeit eingelagert. Auch die Kindertagesstätte in Staucha erhielt Spielgeräte in dieser Größenordnung. „Insgesamt werden wir dann eine Million Euro in die Kindertagesstätten gesteckt haben“, rechnet der Bürgermeister vor. Dennoch gehört Stauchitz zu den Gemeinden im Landkreis, die mit die niedrigsten Betreuungskosten von den Eltern verlangen. Zuletzt wurde der Elternanteil sogar im Gegensatz zu vielen Städten und Gemeinden gesenkt. Das lag daran, dass die Betriebskosten in den gemeindeeigenen Einrichtungen im vergangenen Jahr gesenkt werden konnten, aber auch daran, dass die Gemeinde den prozentualen Anteil, den die Eltern zahlen müssen, senkte. Hier haben die Städte und Gemeinden Ermessensspielraum. Viele Kommunen nehmen den Höchstbetrag, Stauchitz aber nicht. „So lange wir uns das leisten können, bleibt das auch so“, versichert der Bürgermeister. Einige Gemeinderäte wollten den Satz sogar noch weiter absenken, fanden aber keine Mehrheit. Im Extremfall sparen Eltern jetzt im Vergleich beispielsweise zu Käbschütztal jährlich mehr als 700 Euro für die Betreuung eines Kindes.

Doch in Stauchitz ist man noch lange nicht durch mit Arbeiten in Kindereinrichtungen. Im nächsten Jahr steht die Sanierung der Grundschule Ragewitz an. Derzeit laufen die Planungen, rund 800 000 Euro wird alles kosten. Derzeit versucht die Gemeinde, an Fördermittel zu kommen.

